單純毒駕用「現行犯」逮捕？警不熟規定逮人又縱放 唾液快篩可扣車

毒駕滿街跑，立法委員也要求跨部會修法加重處罰，因毒駕不像酒駕可用酒駕器當下判定數值，得事後透過尿液、血液鑑驗，警方抓到「單純毒駕」行為大多採事後函送，除非釀事故才會用現行犯移送，去年上路毒品唾液快篩，讓警方可第一時間對毒駕者開單、扣車。

台中第五分局2名警員攔查開車的邱姓男子，對他用唾液快篩成K他命陽性反應，直接以公共危險現行犯逮捕，被偵查隊以缺尿液報告拒收，2警直接讓邱走人涉嫌縱放人犯，第一線警員疑不熟悉規定，縱放人犯一事警界內部傳開不少人直呼傻眼。

警方解釋，攔查酒駕經酒測器測出呼氣值每公升0.25毫克就是公共危險現行犯，但毒駕得仰賴事後驗尿結果，若當事人未肇事、無明顯不能駕駛行為，過去難以直接逮人，只能等驗尿等報告出爐後，再以函送方式送檢方偵辦。

發現毒駕卻不能逮捕，除遭社會詬病，警方執法也矛盾，警政署去年11月上路的「毒品唾液快篩執法」，針對毒駕採用唾液快篩，驗出陽性就可依道路交通管理處罰條例，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照，達到初步阻止毒駕行為。

警方說，目前就單純毒駕行為，攔查駕駛人唾液快篩陽性後，會開紅單、扣車，後續再視尿液鑑定結果出爐，決定是否依公共危險罪嫌函送偵辦，若發生事故、撞傷人，或當下顯有不能安全駕駛行為，才會依公共危險現行犯逮捕，驗尿報告後續再以補充方式交由地檢署。

也有不少警員攔查單純毒駕時，當事人自行交出或經附帶搜索又起獲毒品，只要第一、第二級毒品如海洛因、安非他命等，就可依持有毒品現行犯逮捕、移送。

第三、第四級毒品如K他命、相關安眠藥物，則需純質淨重達5公克以上，才構成持有的刑事犯罪，否則僅行政罰。

警方分析，第五分局警員可能不熟悉規定，攔查單純毒駕卻用現行犯逮人，而上銬逮捕當然得依法移送，偵查隊偵查佐具有刑事專業，發現狀況理應協助陳報檢察官，請示移送與否程序，而非直接將案件「退貨」。

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