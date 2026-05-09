快訊

獨／警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後…竟「直接放人」涉縱放人犯

美機場傳飛機起飛撞到人「身體被吸入發動機」起火 機上224乘客急疏散

傳台人遊浙江勸「別插隊」竟遭毆打倒地 2陸女囂張揮包嗆：快報警啊

聽新聞
0:00 / 0:00

單純毒駕用「現行犯」逮捕？警不熟規定逮人又縱放 唾液快篩可扣車

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

毒駕滿街跑，立法委員也要求跨部會修法加重處罰，因毒駕不像酒駕可用酒駕器當下判定數值，得事後透過尿液、血液鑑驗，警方抓到「單純毒駕」行為大多採事後函送，除非釀事故才會用現行犯移送，去年上路毒品唾液快篩，讓警方可第一時間對毒駕者開單、扣車。

台中第五分局2名警員攔查開車的邱姓男子，對他用唾液快篩成K他命陽性反應，直接以公共危險現行犯逮捕，被偵查隊以缺尿液報告拒收，2警直接讓邱走人涉嫌縱放人犯，第一線警員疑不熟悉規定，縱放人犯一事警界內部傳開不少人直呼傻眼。

警方解釋，攔查酒駕經酒測器測出呼氣值每公升0.25毫克就是公共危險現行犯，但毒駕得仰賴事後驗尿結果，若當事人未肇事、無明顯不能駕駛行為，過去難以直接逮人，只能等驗尿等報告出爐後，再以函送方式送檢方偵辦。

發現毒駕卻不能逮捕，除遭社會詬病，警方執法也矛盾，警政署去年11月上路的「毒品唾液快篩執法」，針對毒駕採用唾液快篩，驗出陽性就可依道路交通管理處罰條例，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照，達到初步阻止毒駕行為。

警方說，目前就單純毒駕行為，攔查駕駛人唾液快篩陽性後，會開紅單、扣車，後續再視尿液鑑定結果出爐，決定是否依公共危險罪嫌函送偵辦，若發生事故、撞傷人，或當下顯有不能安全駕駛行為，才會依公共危險現行犯逮捕，驗尿報告後續再以補充方式交由地檢署。

也有不少警員攔查單純毒駕時，當事人自行交出或經附帶搜索又起獲毒品，只要第一、第二級毒品如海洛因、安非他命等，就可依持有毒品現行犯逮捕、移送。

第三、第四級毒品如K他命、相關安眠藥物，則需純質淨重達5公克以上，才構成持有的刑事犯罪，否則僅行政罰。

警方分析，第五分局警員可能不熟悉規定，攔查單純毒駕卻用現行犯逮人，而上銬逮捕當然得依法移送，偵查隊偵查佐具有刑事專業，發現狀況理應協助陳報檢察官，請示移送與否程序，而非直接將案件「退貨」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警政署通令全國各警察機關從2025年11月20日起，「毒品唾液快篩執法」全面上路。圖／報系資料照
警政署通令全國各警察機關從2025年11月20日起，「毒品唾液快篩執法」全面上路。圖／報系資料照

毒品 毒駕

延伸閱讀

獨／台中警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後…竟「直接放人」涉縱放人犯

影／開車逆向正遇警車 高雄男拒檢逃逸 警開鍘

酒駕男昏睡特斯拉…自動駕駛高速公路奔馳 警察鳴笛狂追2分鐘

芬蘭醉男自駕昏睡特斯拉 高速公路飆車開給警察追

相關新聞

獨／台中警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後…竟「直接放人」涉縱放人犯

台中市警局第五分局驚傳縱放人犯，許姓、孫姓警員攔停開車的邱姓男子聞到濃厚K他命味道，依公共危險毒駕「現行犯」逮捕，移交偵查隊時因缺漏尿液報告，被值班偵查佐拒收，2警不知如何處理竟「直接放人」，檢方以許、孫涉犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，但考量深表悔悟，予以緩起訴。

單純毒駕用「現行犯」逮捕？警不熟規定逮人又縱放 唾液快篩可扣車

毒駕滿街跑，立法委員也要求跨部會修法加重處罰，因毒駕不像酒駕可用酒駕器當下判定數值，得事後透過尿液、血液鑑驗，警方抓到「單純毒駕」行為大多採事後函送，除非釀事故才會用現行犯移送，去年上路毒品唾液快篩，讓警方可第一時間對毒駕者開單、扣車。

網購相思樹皮製成「台灣死藤水」DMT強效迷幻藥 靈修老師遭判6年

台中徐姓男子從事靈修、瑜珈教學，自稱為得「身心靈放鬆」網購相思樹皮、駱駝蓬子，煮沸製成含有毒品二甲基色胺（DMT）、駱駝蓬鹼之物飲用，徐落網否認製毒；法院指出，網路輕易可查到相思樹皮可提煉強效迷幻藥，更被稱為「台灣死藤水」，依毒品等罪判徐6年，可上訴。

沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。