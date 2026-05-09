網購相思樹皮製成「台灣死藤水」DMT強效迷幻藥 靈修老師遭判6年

台中徐姓男子從事靈修、瑜珈教學，自稱為得「身心靈放鬆」網購相思樹皮、駱駝蓬子，煮沸製成含有毒品二甲基色胺（DMT）、駱駝蓬鹼之物飲用，徐落網否認製毒；法院指出，網路輕易可查到相思樹皮可提煉強效迷幻藥，更被稱為「台灣死藤水」，依毒品等罪判徐6年，可上訴。

檢警調查，徐男2024年6月透過蝦皮購入相思樹皮、駱駝蓬子，在大里區住處內將2物加水用電鍋煮沸，製成俗稱「相思湯」、「駱駝蓬子」湯，各自含有第二級毒品二甲基色胺、第三級毒品駱駝蓬鹼成分。

徐男事後將冷卻的相思湯、駱駝蓬子湯裝瓶，待到台北配偶住處無償轉讓給對方，警方獲報同年7月23日上門搜索，在徐住處查扣含有第二、第三級毒品成分的相思湯、駱駝蓬子湯，還有多包相思樹皮、駱駝蓬子等原料。

台中地院審理時，徐否認製毒、轉讓毒品，辯稱煮相思湯、駱駝蓬子湯是為了得到「身心靈放鬆」效果，不認為那是毒品，其配偶是自己拿去喝，沒有邀請、轉讓給對方意思；另徐在警詢時也說，2種湯分開喝下去，用途是為靈修儀式、心靈體驗，得到放鬆、靜心、啟靈效果。

徐的辯護人說，相思樹皮、駱駝蓬子是硬物，用水煮像在泡茶、咖啡，徐無固定比例去提煉或萃取，且食品食用過量也有副作用，不會因此變為毒品，徐主觀無製毒、轉讓犯意。

中院查，扣案相思湯、駱駝蓬子湯經刑事局鑑定，各具有二甲基色胺、駱駝蓬鹼等毒品成分，徐也稱不能直接吃相思樹皮、駱駝蓬子，而他已煮沸等加工提煉方式顯然違法，且徐2021年至2024年間多次下單訂購，顯非一時好奇，顯是有相當了解才長期煮沸飲用。

中院指出，媒體多方報導，相思樹皮可提煉毒品二甲基色胺，是一種強效迷幻藥物，駱駝蓬子中的駱駝蓬鹼，成分可使人體順利吸收口服的二甲基色胺，合併使用即俗稱「相思湯」或「台灣死藤水」，以上也是網路可輕易搜尋到資訊。

中院審酌，徐製毒用於靈修，助長濫用毒品惡習、危害他人健康，考量其動機、毒品數量等情狀後，依製造第二級毒品罪、製造第三級毒品罪及轉讓偽藥罪，各判他5年4月、3年8月及7月，3罪應執行6年。

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