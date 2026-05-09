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2000元買水果 高薪跑腿 險誤入詐團

聯合報／ 記者黑中亮陳恩惠／連線報導

台中市議員<a href='/search/tagging/2/謝志忠' rel='謝志忠' data-rel='/2/194366' class='tag'><strong>謝志忠</strong></a>（左）與曾誤信社群媒體高薪求職陷阱的當事人陳小姐（右，戴墨鏡與口罩受訪）召開記者會。記者黑中亮／攝影
台中市議員謝志忠（左）與曾誤信社群媒體高薪求職陷阱的當事人陳小姐（右，戴墨鏡與口罩受訪）召開記者會。記者黑中亮／攝影

台中市三十四歲陳小姐日前在網路上看到標榜高薪的跑腿工作，差點淪為詐騙集團車手。她接獲任務準備前往台中高鐵站面交時，因看見反詐騙看板驚覺有異，向市議員謝志忠求助，才及時脫身。警方指出，這類「高薪、免經驗」求職廣告，已成詐團吸收車手的新手法。

陳小姐表示，四月底在Threads看到代買、跑腿職缺，對方宣稱月薪四萬二千元，另有全勤獎金三千元，福利優於一般服務業，加上工作內容與過往經驗相似，因此留言應徵，並被加入通訊軟體進行「入職流程」。

她說，本月五日接獲第一項任務，對方要求她先購買水果，再前往台中高鐵站面交。當她表示現金不足時，對方立刻匯款兩千元到她帳戶，強調是工作預支款，讓她卸下戒心。

不過，陳小姐出發前剛好看見謝志忠設置的「打擊詐騙」看板，聯想到近期車手新聞，越想越不對勁，隨即轉往服務處求助。謝志忠接獲陳情後，立刻聯繫豐原警分局及偵查隊協助，警方研判這是典型求職詐騙手法。

警方指出，詐騙集團近年透過社群平台刊登「高薪、免經驗」工作，吸收一般民眾擔任提款、取貨或代收款項的車手。若陳小姐當時依約前往，不僅帳戶中的兩千元可能被認定為詐騙金流，還可能因協助交付物品、收款而涉及詐欺或洗錢相關刑責。

警方也分析，車手族群近年已不再侷限黑道或少年，許多退休長者、待業民眾都成為詐團鎖定對象。桃園今年二月就曾查獲六十七歲雷姓男子擔任車手，他退休後因經濟不穩，誤信網路兼差訊息，最後淪為詐團收款工具。

高鐵 詐騙集團 謝志忠

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