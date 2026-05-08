怕被討債？雲林男擁4長短槍拒檢逃亡 今被捕腳竟有槍傷送醫取出彈頭

本月5日發生在雲林縣麥寮鄉因持有多把槍枝，開車拒檢且意圖衝撞警員的吳姓嫌犯，經3天逃亡，今天凌晨在台西鄉被逮捕，並起出4把長短槍，他走路一跛一跛，警方發現他腿部竟有槍傷，因怕就醫被發現，一直自己敷藥，如今落網被送醫，取出卡在腿部彈頭反能安心養傷。

雲林縣台西分局麥寮分駐所獲報吳姓男子（50歲）疑因與人有財務糾紛，怕對方來尋仇討債，即擁槍自重，藏有火力強大的各式長短槍防身，雲林縣台西分局獲報進行監控，本月5日警方獲報他出現在麥寮市區一帶。

麥寮分駐所員警曾宏煥、鄭軒旻即趕往台17線與中山路口紅綠燈路口埋伏，發現吳和其友人開車出現，車子抵達警方埋伏的路口時，一名男子下車走向停在路邊空地的另一輛車，鑽進車內正準備開車離開，警員即掏槍攔檢。

當時吳男因車內放有槍枝，即拒絕停車受檢，警員對空鳴槍後隨即朝加速逃逸的車子輪胎射擊共7槍，但仍被吳男逃逸。

台西分局成立專案小組全力追緝，當天即逮捕兩名和吳男同夥的男子，兩天來循線追捕吳嫌，今天凌晨3時許武警出擊，在台西鄉牛厝村一帶逮捕吳嫌，並陸續到其藏槍處，起出長短槍共4把，他坦承擁有槍枝怕被抓才拒檢逃亡，槍枝則是已故朋友寄放的。

警方發現吳嫌走路一跛一跛，才發現他右小腿發炎紅腫，仔細一看竟是槍傷，警方趕緊將他送台大醫院療傷，並手術取出卡在腿內的彈頭，經比對其車門的彈孔，發現是可能是當天他拒檢時，警方開槍攔阻時，子彈貫穿車門射中他的腿部。警方將再比對子彈進一步確認。

吳嫌指稱，中彈後不敢就醫，怕被發現是槍傷，幾天來只自己敷傷，如今就醫可安心養傷。吳嫌送醫出院接受偵訊後，依違反槍砲彈藥管制條例和妨害公務移送法辦。

警方在對空嗚槍後朝逃逸車輛輪胎射擊，但仍被逃走。記者蔡維斌／翻攝

吳嫌車內的地毯留有血跡。記者蔡維斌／翻攝

吳嫌右小腿出現槍傷，經送醫取出彈頭後已無大礙。圖／台西分局提供

吳嫌拒檢的駕駛座車門有兩處彈孔，可能貫穿擊中吳嫌腿部。圖／台西分局提供