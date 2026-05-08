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毒窟藏改造衝鋒槍 竹縣依托咪酯分裝場、市值破百萬

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園警察中壢分局日前接獲情資，發現林姓嫌犯於新竹縣湖口鄉長嶺路一處民宅擁槍自重，並涉嫌販賣毒品維生，經專案小組長期蒐證發現，林嫌等人更涉嫌設置依托咪酯毒品分裝場所，被警方持搜索票破門查獲。

據了解，警方在偵辦毒品案件中，有鑒於依托咪酯的危害性重大，持續追查上游，過程中發現37歲林男以鐵皮屋為據點販毒，由於地處偏僻，中壢分局與新竹新湖分局連日蒐證，於7日10時，會同桃園市警察局保安警察大隊特殊警力，動員逾20名警力破門，也意外查獲現場有林男持有槍枝，當場查獲林男及31歲葉女及39歲鄧男等3名嫌犯到案。

警方現場除查扣改造衝鋒槍1把及子彈外，更查獲安非他命、依托咪酯粉末、依托咪酯煙油、電子霧化器、加熱器、針筒、分裝袋、電子磅秤及大量毒品煙彈成品等證物。

警方表示，現場查扣依托咪酯相關原料、半成品及毒品煙彈成品毛重逾220公克，粗估約可製成550顆毒品煙彈，黑市價逾110萬元，若流入市面恐危害數百人次，所幸警方獲破，避免新興毒品持續流入市面。林嫌等3人依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，依托咪酯類毒品摻入電子煙後成為喪屍煙彈，施用後容易造成精神恍惚、行為失控，倘若駕車更對社會治安及民眾安全危害甚鉅，警方將持續掃蕩，並打擊非法槍械及毒品犯罪，淨化社會治安，維護民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在現場查獲安非他命、依托咪酯粉末、依托咪酯煙油、電子霧化器、加熱器、針筒、分裝袋、電子磅秤及大量毒品煙彈成品等證物。圖／中壢分局提供
警方在現場查獲安非他命、依托咪酯粉末、依托咪酯煙油、電子霧化器、加熱器、針筒、分裝袋、電子磅秤及大量毒品煙彈成品等證物。圖／中壢分局提供

桃園警察局中壢分局日前接獲情資，發現林姓嫌犯於新竹縣湖口鄉長嶺路一處民宅擁槍自重，並涉嫌販賣毒品維生，經專案小組長期蒐證發現，林嫌等人更涉嫌設置依托咪酯毒品分裝場所，被警方持搜索票破門查獲。圖／中壢分局提供
桃園警察局中壢分局日前接獲情資，發現林姓嫌犯於新竹縣湖口鄉長嶺路一處民宅擁槍自重，並涉嫌販賣毒品維生，經專案小組長期蒐證發現，林嫌等人更涉嫌設置依托咪酯毒品分裝場所，被警方持搜索票破門查獲。圖／中壢分局提供

警方在現場查獲安非他命、依托咪酯粉末、依托咪酯煙油、電子霧化器、加熱器、針筒、分裝袋、電子磅秤及大量毒品煙彈成品等證物。圖／中壢分局提供
警方在現場查獲安非他命、依托咪酯粉末、依托咪酯煙油、電子霧化器、加熱器、針筒、分裝袋、電子磅秤及大量毒品煙彈成品等證物。圖／中壢分局提供

警方現場查扣改造衝鋒槍1把及子彈。圖／中壢分局提供
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中壢 毒品 警察

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