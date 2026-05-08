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影／北市男暈倒派出所前 警熱心救人見手握可疑電子煙直接逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子日前來走路行經台北市松山區八德路四段，疑因吸食依托咪酯電子煙「吸過頭」，一時暈眩跌倒，直接倒在派出所前不到百公尺的馬路上，當時巡邏員警正要返回派出所上前關心，看到他手上握有可疑電子煙，經快篩呈現毒品反應當場逮捕，警詢後移送法辦。

松山分局松山派出所員警日前下午4點多執行巡邏勤務，巡邏完畢要回派出所，看到林男（39歲）突然倒地抽搐，立刻上前關心，詢問時發現林男眼神渙散、無法正常答詢且身體明顯不自覺顫抖，又手上持有不明電子煙桿、煙彈。

警方協助叫救護車的同時，也在現場實施毒品快篩，檢驗結果呈現二級毒品依托咪酯陽性反應，當場查扣並逮捕林男，林男警詢時供稱自己是來松山區找朋友，被依毒品罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林姓男子日前疑因吸食依托咪酯電子煙「吸過頭」，直接暈眩倒地，被正要返回派出所的員警發現，立刻逮捕。記者翁至成／翻攝
林姓男子日前疑因吸食依托咪酯電子煙「吸過頭」，直接暈眩倒地，被正要返回派出所的員警發現，立刻逮捕。記者翁至成／翻攝

林姓男子日前疑因吸食依托咪酯電子煙「吸過頭」，直接暈眩倒地，被正要返回派出所的員警發現，立刻逮捕。記者翁至成／翻攝
林姓男子日前疑因吸食依托咪酯電子煙「吸過頭」，直接暈眩倒地，被正要返回派出所的員警發現，立刻逮捕。記者翁至成／翻攝

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