查察賄選 檢方巡迴連江縣與警員座談凝聚基層查賄意識

年底就是九合一選舉，為查察賄選，連江地檢署檢察長劉俊杰6至7日巡迴縣內3鄉4島，召開選舉查察座談會，凝聚轄區基層警力查賄意識。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，劉俊杰於昨天與今天，偕同連江縣警察局刑事警察隊隊長馬嘉宏，分別至北竿警察所、南竿警察所、莒光警察所、東莒派出所，與各所所長及警員舉行座談，討論地方選情概況，凝聚基層警力查賄意識。且後續規劃至東引警察所座談。

連江地檢署指出，劉俊杰於座談會中，首先提及為能蒐集掌握有意參選人與樁腳，是否有賄選或指示他人虛偽遷徙戶籍等犯罪情資，應具體落實廣泛佈線，積極蒐報相關情資。尤其針對非同額競選的選情激烈地區，更應密切注意選情動態。

劉俊杰還指出，全面查緝賄選與虛偽遷徙戶籍案件，是今年連江縣選舉查察工作的重中之重。而基層員警也應注意防止境外勢力與暴力介入選舉，防制假訊息，並對選舉賭盤預先規劃查緝作為，且應以公正合法態度執行選舉查察工作，以免執法公信力遭質疑，或滋生不必要的陳抗事件。

連江地檢署透過新聞稿強調，除至各警察所座談外，日前全署總動員，至縣內各學校執行反賄選與反詐騙宣導，將正確法律觀念向下扎根。