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影／BMW拒檢撞警逃逸 北市警連開7槍...同車共犯落網

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

萬姓男子昨晚開車載余姓男子行經台北市路檢點，疑因車上有毒品K他命怕被抓，假意配合後開車撞警逃逸，北市警方開7槍阻止仍未果，專案小組循線漏液追人，今晨南下台中市東勢區逮回萬姓男子，稍早再帶回同車共犯余男，警詢後依妨害公務等罪嫌送辦。

北市保大6日晚間9時5分在民族東路、松江路口設置路檢點，發現白色BMW駕駛萬男（39歲）神色怪異，示意進入受檢區，員警要求駕駛熄火、下車並將車輛停正，萬男假意配合，卻趁員警戒備空檔突猛踩油門逃逸。

帶隊的謝姓小隊長上前制止，遭BMW左前車頭擦撞倒地，造成雙手及右膝擦挫傷，送醫無生命危險，現場警戒員警隨即朝車輪方向連開7槍，BMW仍強行衝出路檢點。

萬男隨後開車上國道，一路南下至台中市東勢區住處，還拆車牌躲避查緝，但警方已掌握車號及沿監視器畫面漏夜南下抓人，今天凌晨3點多順利逮捕萬男，萬男無毒品前科，警詢時稱因車內有毒品K他命，擔心遭查獲才拒檢逃逸。

由於還有同車共犯，專案小組持續追查，今天下午5點多同樣在台中市東勢區抓到提前下車的余男（27歲），余男稱自己跟萬男是第一天認識，昨天陪同驅車北上「領錢」。警方2人說詞持懷疑態度，警詢後依妨害公務等罪嫌送辦，並依查扣手機等資料，擴大清查2人是否涉及其他不法。

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北市保大警方昨天晚上執行路檢勤務，一輛BMW轎車拒檢逃逸，遭開7槍仍被兔脫。記者翁至成／翻攝
北市保大警方昨天晚上執行路檢勤務，一輛BMW轎車拒檢逃逸，遭開7槍仍被兔脫。記者翁至成／翻攝

北市警方循線南下台中，逮捕拒檢逃逸的萬姓男子。記者翁至成／翻攝
北市警方循線南下台中，逮捕拒檢逃逸的萬姓男子。記者翁至成／翻攝

BMW 毒品 北市

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