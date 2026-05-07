製毒師台南高雄設製毒工廠 刑事局逮4嫌送辦

製毒師吳男和助理郭男為躲避查緝，去年於台南市田野間和高雄市漁塭附近租賃2處鐵皮屋設置製毒工廠，提煉毒品安非他命約市價2000萬元，刑事局循線逮4嫌送辦，南檢於2月起訴。

警政署刑事局下午發布破案記者會，偵查第三大隊第2隊長陳彥宇表示，去年透過大數據分析及長期行動蒐證發現，居住在台南市的30多歲製毒師吳男和20多歲助理郭男主導籌組製毒集團。

且為避人耳目，吳男等人特別陸續於去年3月選定台南市安定區田野間鐵皮屋，以及同年7、8月承租高雄市湖內區漁塭旁的鐵皮屋設置製毒工廠。

同時，再由40多歲水電工蘇男協助裝設廠房製毒相關設備，吳男妻子魏女則負責購置、搬運製毒器具。

經調查了解，吳男等人先在台南據點將收購到的感冒藥錠和膠囊提煉出麻黃素和麻黃鹼，再運用相關物品至屏東縣某處河床進行酸化處理，最後再運送至高雄據點提煉成毒品安非他命成品。

全案報請台南地檢署指揮偵辦，並偕台南市、高雄市等相關單位共組專案小組共同追查。

經長期偵蒐、見時機成熟，專案小組於去年10月底部署警力至台南市和高雄市攻堅查緝，破獲第二級毒品甲基安非他命製造工廠。

現場起出第二級毒品甲基安非他命成品毛重71.1051公斤、第二級毒品甲基安非他命半成品溶液毛重46.04公斤、麻黃鹼成品毛重63.34公克，以及製毒原料及設備一批等大批證物，約為市價新台幣2000萬元。

全案詢後將吳男等4嫌依違反毒品危害防制條例移請南檢偵辦，法院裁定吳男和郭男羈押禁見，南檢於2月起訴在案。

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