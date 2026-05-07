國際郵包走私毒品！破獲喪屍煙彈分裝場…埋公園「藏寶」取貨 12嫌落網

保三總隊獲報販毒集團自加拿大郵寄來台11件國際快捷郵包，以真空包裝夾藏走私第二級毒品大麻1115.8公克，追查溯源後，共逮捕彭姓主嫌等12人，並破獲第二級毒品「喪屍煙彈」依托咪酯分裝場。集團成員以假名收取包裹，再到網路販售各式新興毒品，手法為去偏遠山區或公園處「藏寶」埋包，由埋包人員將埋包地點回傳集團上手，轉交取包人員前往挖取。

保三總隊刑警大隊及第一大隊日前接獲財政部關務署台北關通報，自加拿大郵寄來臺11件國際快捷郵包，以真空包裝夾藏第二級毒品大麻毛重共計1115.8公克，報請台北地檢署檢察官劉海倫官指揮偵辦，並與台北市、新北市、桃園市多個分局組專案小組追查。

經專案小組埋伏蒐證，掌握犯嫌運毒事證及現住處後，前往新北市、桃園市等地區發動6波查緝行動，緝獲第一層收件及埋包林男等7人，第二層取包藍男等2人，及第三層毒品上手彭男等3人，共逮捕12人到案；另於毒品上手曾男住處查獲第二級毒品「喪屍煙彈」依托咪酯分裝場1座。另查扣依托咪酯煙油毛重188.7公克、安非他命毛重412.56公克、第三級毒品卡西酮咖啡包39.6公克等。

專案小組調查，主嫌彭男統籌策劃運毒計畫，負責聯繫加拿大不詳毒源，透過國際小型包裹申報通關，藉此降低海關人員戒心，要求集團成員以假名收取包裹，待取得毒品包裹後，於網路販售大麻及各式新興毒品，再至偏遠山區或公園處所以「藏寶」埋包方式，由埋包人員將埋包地點回傳集團上手，轉交取包人員前往挖取。

包裹收件地遍及新北市及桃園市，專案小組查獲第一層收件犯嫌後，為向上溯源，於深夜長時間埋伏蹲守，忍受蚊蟲叮咬，終於發現取包犯嫌前來挖掘包裹，專案人員立即上前圍捕，將第二層犯嫌查獲到案；續經各項偵查數據綜合分析後，成功向上溯源，詢後全案依違反毒品危害防制條例移請台北地檢署偵辦，彭等8嫌法院裁定羈押。

國際郵包走私毒品12嫌落網，再破喪屍煙彈分裝場。記者游明煌／翻攝

國際郵包走私毒品12嫌落網，再破喪屍煙彈分裝場。記者游明煌／翻攝

國際郵包走私毒品12嫌落網，再破喪屍煙彈分裝場。記者游明煌／翻攝

國際郵包走私毒品12嫌落網，再破喪屍煙彈分裝場。記者游明煌／翻攝

國際郵包走私毒品12嫌落網，再破喪屍煙彈分裝場。記者游明煌／翻攝

國際郵包走私毒品12嫌落網，再破喪屍煙彈分裝場。記者游明煌／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885