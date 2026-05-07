通緝犯毒駕撞騎士肇逃再撞汽車被逮　警查獲毒品他大喊「我要請律師」

顏姓男子昨深夜駕車在高市金鼎路與金山路口，追撞停紅燈的機車騎士肇逃，又往前追撞轎車被民眾攔下，事故釀騎士和轎車女乘客受傷；警網趕抵，依現行犯逮捕，查出顏是通緝犯，並實施搜索，顏大喊「請律師」，被搜出車上有安毒及依托咪酯煙彈並涉毒駕。

三民二警分局指出，顏姓男子（31歲）昨深夜11時35分許駕車顏金鼎路西往東方向行駛，追撞停等紅燈的機車騎士陳姓男子（37歲），陳翻滾在地，機車噴飛數公尺，顏肇事後加速逃逸。

顏駕車2、300公尺後，又追撞停等紅燈的蔡姓男子（28歲）轎車，造成乘客徐姓女子頸、腰部等處擦挫傷，蔡男攔下顏男，警網獲報趕抵，救護員先將受傷的陳、徐2人送醫治療，幸無生命危險。

警方依肇事逃逸致人於傷現行犯逮捕顏男，詢問顏「身上有無違禁物品？」並告知權利「現在要實施附帶搜索」；顏當下大喊「我不要，我拒絕」，警方回「你現在是現行犯」，顏又大喊「我要請律師」，警方依法搜索，未予理會。

警方在顏男車上搜出安非他命1包、重19.4公克；二級毒品依托咪酯菸彈2顆及依托咪酯補充液1罐、毛重57.5公克，懷疑顏涉毒駕，經使用毒品唾液快篩試劑進行檢測，結果呈現依託咪脂、甲基安非他命陽性反應，確認有毒駕行為。

警方並查出顏男上月才因毒品、公共危險罪分被雄檢和橋檢檢方通緝，警詢後，通緝部分解送歸案，另依違反毒品危害防制條例、公共危險及肇事逃逸案移送高雄地檢署偵辦。

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通緝犯顏姓男子昨深夜駕車在高市金鼎路與金山路口，追撞停紅燈的機車騎士肇逃又撞轎車，警方在車上搜出毒品並測出顏毒駕。記者石秀華／翻攝

通緝犯顏姓男子昨深夜駕車在高市金鼎路與金山路口，追撞停紅燈的機車騎士肇逃又撞轎車，警方在車上搜出毒品並測出顏毒駕。記者石秀華／翻攝

通緝犯顏姓男子昨深夜駕車在高市金鼎路與金山路口，追撞停紅燈的機車騎士（紅圈處）肇逃又撞轎車，警方在車上搜出毒品並測出顏毒駕。記者石秀華／翻攝

通緝犯顏姓男子昨深夜駕車在高市金鼎路與金山路口，追撞停紅燈的機車騎士肇逃又撞轎車，警方在車上搜出毒品並測出顏毒駕。記者石秀華／翻攝

通緝犯顏姓男子(紅圈處)昨深夜駕車在高市金鼎路與金山路口，追撞停紅燈的機車騎士肇逃又撞轎車，警方在車上搜出毒品並測出顏毒駕。記者石秀華／翻攝