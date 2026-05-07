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影／北市BMW拒檢撞警 警連開7槍...駕駛落網稱「我就怕被抓」
台北市保安警察大隊昨天晚間在中山區民族東路、松江路口執行路檢勤務，攔查一輛白色BMW轎車，駕駛假意配合，卻突然加速衝撞逃逸，帶隊謝姓小隊長被撞倒受傷，警戒員警連開7槍仍被兔脫。警方循線追查，今天凌晨在台中市東勢逮捕39歲萬姓駕駛，並持續追緝同車共犯。
保大警方6日晚間9時5分在民族東路、新生高架下橋處設置路檢點，發現白色BMW駕駛萬男（39歲）神色怪異，示意進入受檢區，員警要求駕駛熄火、下車並將車輛停正，萬男起初假意配合，卻趁員警戒備空檔突猛踩油門逃逸。
帶隊的謝姓小隊長見狀上前制止，遭BMW左前車頭擦撞倒地，造成雙手及右膝擦挫傷，送醫無生命危險，現場警戒員警隨即朝車輪方向連開7槍，BMW仍強行衝出路檢點。
警方指出，逃逸車輛隨後上國道一路南下返回台中市東勢區住處，萬男還拆卸車牌躲避查緝，但警方已掌握車號及沿監視器畫面，漏夜南下抓人，今天凌晨3點多順利把萬男拘提到案，並在車輛後座查扣遭拆卸的車牌。
萬男無毒品前科，警詢時稱因車內藏有毒品K他命，擔心遭警方查獲才拒檢逃逸，警方對他唾液快篩確實呈現陽性反應；由於車上當時還載有另一名男子，警方仍在追查同車男子身分。全案依妨害公務、傷害、毒品等罪嫌偵辦。
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