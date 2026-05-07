聽新聞
0:00 / 0:00
因家庭糾紛情緒不穩 台中41歲男舉槍自盡送醫不治
台中市烏日區謝姓男子因有家庭糾紛，昨天深夜在家附近田埂上舉槍揚言尋短，警方和家人苦勸半個多小時都難挽回，最後他朝頭部射擊一槍，送醫後不治。
據指出，謝男（41歲）經營小型企業，離婚後輔養兩小孩，因妻子爭奪輔養權，雙方打官司中。昨晚他情緒不穩，在自家附近的田埂上舉槍揚言尋短。警方據報趕到，苦勸半小時，但謝男要警方不能接近，11時54分舉槍自戕。
警方和和消防人員迅即將他送醫，但子彈由右後腦貫穿至左後腦，送醫時已無呼吸心跳，急救後不治。至於所持手槍，初步判斷是改造手槍，警方進一步調查來源中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。