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因家庭糾紛情緒不穩 台中41歲男舉槍自盡送醫不治

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區謝姓男子因有家庭糾紛，昨天深夜在家附近田埂上舉槍揚言尋短，警方和家人苦勸半個多小時都難挽回，最後他朝頭部射擊一槍，送醫後不治。

據指出，謝男（41歲）經營小型企業，離婚後輔養兩小孩，因妻子爭奪輔養權，雙方打官司中。昨晚他情緒不穩，在自家附近的田埂上舉槍揚言尋短。警方據報趕到，苦勸半小時，但謝男要警方不能接近，11時54分舉槍自戕。

警方和和消防人員迅即將他送醫，但子彈由右後腦貫穿至左後腦，送醫時已無呼吸心跳，急救後不治。至於所持手槍，初步判斷是改造手槍，警方進一步調查來源中。

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救護車示意圖。圖／資料照
救護車示意圖。圖／資料照
<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>烏日區謝姓男子昨天深夜在家附近田埂旁舉槍自盡，送醫不治。圖／民眾提供
台中市烏日區謝姓男子昨天深夜在家附近田埂旁舉槍自盡，送醫不治。圖／民眾提供

台中市烏日區謝姓男子昨天深夜在家附近田埂旁舉槍自盡，送醫不治。圖／民眾提供
台中市烏日區謝姓男子昨天深夜在家附近田埂旁舉槍自盡，送醫不治。圖／民眾提供

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