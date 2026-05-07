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影／北市槍響！BMW轎車拒檢不停 警開7槍仍兔脫...1警被撞受傷
台北市保安警察大隊昨天晚上在中山區民族東路與松江路口執行路檢勤務，攔查一輛白色BMW轎車認定形跡可疑，要求進入受檢區，對方假意配合實則趁隙衝撞逃離，現場警戒員警立刻開7槍攔阻仍被兔脫，一名帶隊小隊長被撞受傷，警方已鎖定逃逸嫌犯足跡，漏夜查緝到案。
保大警方6日晚上9點5分對一名白色BMW轎車攔查，對方從新生高架下橋，員警認定駕駛男子神色可疑，要求進入受檢區攔查，告知熄火下車、把車打直等語，BMW駕駛假意配合，卻在員警不注意的情況下踩油門逃逸。
當時帶隊的謝姓小隊長見狀立刻制止，不幸遭車輛左車頭擦撞倒地，釀雙手及右膝擦挫傷，送醫無大礙，前方警戒的員警隨後朝車輪連開7槍阻止，仍被兔脫。
BMW臨檢不停，往市區方向逃逸，保大員警已從車牌掌握足跡，將漏夜查緝到案；目前研判車內除了駕駛，還有右前座的另一名男子，全案朝傷害、妨害公務等罪嫌偵辦。
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