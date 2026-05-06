彰化BMW毒駕男撞死2人 轉出加護病房遭拘提、裁定羈押

高姓男子4日清晨涉嫌吸毒後駕駛BMW轎車，在彰化市中華路橋高速衝撞汽機車，造成吳姓機車騎士與翁姓女駕駛身亡，高男也受傷送醫，今天病情穩定轉出加護病房後，已遭檢警自醫院拘提到案，檢方訊後晚間向法院聲請羈押獲准。

高男（30歲）4日清晨駕駛BMW轎車在中華西路一路撞上中華陸橋，先高速撞上65歲吳姓機車騎士，再失控撞上對向25歲翁女駕駛的轎車，造成吳男與翁女傷重不治，翁女新婚不久，吳男則是要到市場賣菜，突遭橫禍，兩家人都非常悲痛。

高男也受傷送醫，原在加護病房觀察，經抽血與尿液鑑定，均呈安非他命陽性反應，檢察官吳皓偉指揮警方於醫院戒護，防止高男逃逸，今天高男已自加護病房轉至普通病房，檢方即開出拘票，將高男拘提到案，檢察官訊問後認其毒駕致死罪嫌重大，且有勾串、逃亡之虞，聲押禁見，晚間法院裁准收押未禁見。

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