快訊

愛爾麗風暴擴大…謝金燕發聲譴責 林志穎也火速切割：已無合作

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲涉貪案要上訴二審 彭振聲、邵琇珮先緩刑確定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利案，共同被告台北市前副市長彭振聲依圖利罪判處有期徒刑2年、褫奪公權1年、緩刑3年，檢方放棄對彭一審判決上訴，彭的上訴期限到今截止，台北地院迄未收到彭的上訴狀，彭判緩刑確定。

台北市都委會前執秘邵琇珮一審依圖利罪判處有期徒刑1年3月、緩刑3年，檢方也未對邵的判決上訴，邵在期限內不提出上訴，與彭振聲同樣判決緩刑確定。

柯文哲涉貪案台北地院今年3月26日多案判柯應執行有期徒刑17年，檢方上月30日對柯、威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、京華城公司監察人張志澄、台北市議員應曉薇的助理吳順民等6人的「犯罪事實及量刑」提起上訴。

此外，檢方對台北市都發局前局長黃景茂、台北市議員應曉薇、會計師端木正等3人的「量刑」提起上訴，除了彭振聲、邵琇佩之外，檢方對柯文哲共9人判決不服，上訴希望二審能撤銷改判。

至於相關被告救濟部分，柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇、李文娟、端木正6人包含第三人鼎越公司，已在法定期限內先後提出上訴，都由合議庭一併整卷後，再將相關卷證移送台灣高等法院分案審理。

刑事訴訟法有關上訴規定，當事人應於判決書送達20日內提出，如提簡式上訴狀，可再於上訴期間屆滿後的20日內補提上訴理由，逾期未補提或理由不具體，可能上訴被駁回；柯文哲的上訴案即是先提出簡式書狀，之再後補提上訴的具體理由。

台北市前副市長彭振聲。聯合報系資料照
台北市前副市長彭振聲。聯合報系資料照

台北市前都委會執秘邵琇珮。聯合報系資料照
台北市前都委會執秘邵琇珮。聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照

邵琇珮 柯文哲 彭振聲

延伸閱讀

有怪物來了！幼兒園教保員命幼童趴地再摸下體 強制猥褻判關8年定讞

大膽！警員派出所偷拍主管女兒如廁...還辯不知對方年紀 二審加重判刑

家庭主婦一再假冒檢察官助理行騙 地院認「惡性重大」判3年1月

收托8童保母見4月嬰狂喘發燒 僅拍影片給家長未送醫致死獲緩刑

相關新聞

柯文哲涉貪案要上訴二審 彭振聲、邵琇珮先緩刑確定

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利案，共同被告台北市前副市長彭振聲依圖利罪判處有期徒刑2年、褫奪公權1年、緩刑3年，檢方放棄對彭一審判決上訴，彭的上訴期限到今截止，台北地院迄未收到彭的上訴狀，彭

影／又是毒駕！新北男撞8車6人辯分心撿手機 唾液一驗：有毒品反應

今天上午7時許，新北市鶯歌區館前路接近樹林區山佳機車練習場前發生車禍，開賓士車的楊姓男子疑似毒駕又分心撿手機，失控撞上對向2輛汽車及6輛機車，造成6人受傷，現場一片凌亂，其中一人傷勢較嚴重，已送醫進行

影／他涉毒品案曾被南警副所長逮捕 被通緝竟悠哉騎車再被同一人逮

台南市44歲胡姓男子因涉及毒品案，台南地檢署多次傳喚未到，近日發布通緝；第二警分局民權派出所副所長陳科志昨天晚間7時許巡邏經過永福路二段、民生路一段口，因之前有逮捕過胡，一眼認出最近成為通緝犯的胡，趁

偷拍病患 面臨刑事、民事、行政三重究責

醫美集團愛爾麗旗下分店爆發偷拍疑雲，檢警介入偵辦。醫護人員具備醫療專業，肩負病患信賴，若帶頭以針孔攝影機偷拍侵害病患隱私，恐將同時面對刑事加重其刑、民事巨額賠償及行政免職、撤照三方面究責，職涯幾乎毀於

八八會館案外案 扯出警洩密、瀆職

曾與「八八會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，涉逃漏稅遭檢調偵辦，調查局發現花蓮縣刑大大隊長劉宗仁曾將偵查中的扣案物照片，用手機傳給邱的葉姓妻子，葉女也另向台北市警內湖分局三名

通緝犯「站路口」被警認出是毒品人口 身上藏4顆喪屍煙彈...疑要販毒

32歲黃姓男子日前呆站路口被巡邏員警盤查，員警一眼認出他是轄內毒品人口，一查之下發現他又身背過失傷害通緝，立刻依法逮捕，查扣他身上包包內有毒品哈密瓜錠、依托咪酯成分的電子煙彈、調和油、分裝器、磅秤等物

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。