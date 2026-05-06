柯文哲涉貪案要上訴二審 彭振聲、邵琇珮先緩刑確定

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利案，共同被告台北市前副市長彭振聲依圖利罪判處有期徒刑2年、褫奪公權1年、緩刑3年，檢方放棄對彭一審判決上訴，彭的上訴期限到今截止，台北地院迄未收到彭的上訴狀，彭判緩刑確定。

台北市都委會前執秘邵琇珮一審依圖利罪判處有期徒刑1年3月、緩刑3年，檢方也未對邵的判決上訴，邵在期限內不提出上訴，與彭振聲同樣判決緩刑確定。

柯文哲涉貪案台北地院今年3月26日多案判柯應執行有期徒刑17年，檢方上月30日對柯、威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、京華城公司監察人張志澄、台北市議員應曉薇的助理吳順民等6人的「犯罪事實及量刑」提起上訴。

此外，檢方對台北市都發局前局長黃景茂、台北市議員應曉薇、會計師端木正等3人的「量刑」提起上訴，除了彭振聲、邵琇佩之外，檢方對柯文哲共9人判決不服，上訴希望二審能撤銷改判。

至於相關被告救濟部分，柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇、李文娟、端木正6人包含第三人鼎越公司，已在法定期限內先後提出上訴，都由合議庭一併整卷後，再將相關卷證移送台灣高等法院分案審理。

刑事訴訟法有關上訴規定，當事人應於判決書送達20日內提出，如提簡式上訴狀，可再於上訴期間屆滿後的20日內補提上訴理由，逾期未補提或理由不具體，可能上訴被駁回；柯文哲的上訴案即是先提出簡式書狀，之再後補提上訴的具體理由。

台北市前副市長彭振聲。聯合報系資料照

台北市前都委會執秘邵琇珮。聯合報系資料照