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影／又是毒駕！新北男撞8車6人辯分心撿手機 唾液一驗：有毒品反應
今天上午7時許，新北市鶯歌區館前路接近樹林區山佳機車練習場前發生車禍，開賓士車的楊姓男子疑似毒駕又分心撿手機，失控撞上對向2輛汽車及6輛機車，造成6人受傷，現場一片凌亂，其中一人傷勢較嚴重，已送醫進行手術中。涉嫌闖禍的楊姓男子辯稱分心撿手機才失控肇事，但毒品唾液檢測呈現陽性反應，後續警方將楊男依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市警方今天上午7時32分獲報，鶯歌區館前路發生重大車禍，立即派遣員警趕赴現場處置，並同步實施交通疏導及協助傷者送醫。涉嫌肇事的楊姓男子（66歲）駕駛銀色賓士車沿館前路往鶯歌方向行駛，楊男辯稱途中因彎腰撿拾掉落的手機，導致方向盤偏移往對向車道，擦撞對向往樹林方向行駛的1輛汽車右後車輪。
警方指出，遭撞對向車輛為閃避失控，又波及後方1輛汽車及6輛機車，現場共造成6名機車騎士受傷，傷者分別送往恩主公醫院及土城長庚醫院治療，目前均已接受醫療處置，其中一人傷勢較嚴重，已送醫進行手術，其似5人為輕傷。
警方獲報後除立即封鎖事故現場、進行交通管制外，也對肇事駕駛實施酒測及毒品檢測。初步檢測結果顯示，楊男酒測值為零，但毒品唾液檢測呈現陽性反應。警方後續也會將楊男依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，全案詳細肇事責任歸屬，警方正進一步調查釐清中。
三峽警分局分局長許再周呼籲，駕駛人行車時應專注路況，切勿因撿拾物品、操作手機等分心行為影響行車安全，以免釀成重大事故，危及自己與其他用路人生命財產安全。
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