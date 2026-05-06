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八八會館案外案 扯出警洩密、瀆職

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

花蓮縣刑大大隊長劉宗仁涉洩密被檢方諭令10萬交保。記者曾原信／攝影
花蓮縣刑大大隊長劉宗仁涉洩密被檢方諭令10萬交保。記者曾原信／攝影

曾與「八八會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，涉逃漏稅遭檢調偵辦，調查局發現花蓮縣刑大大隊長劉宗仁曾將偵查中的扣案物照片，用手機傳給邱的葉姓妻子，葉女也另向台北市警內湖分局三名員警關說銷單。台北市調處昨日對兩案一併搜索，約談四名官警到案，劉涉洩密，檢方命十萬元交保。

同案也約談涉瀆職罪的內湖分局防治組員警孔致詔、東湖派出所員警曾建豐、內湖派出所員警謝東諭。

劉宗仁曾任內湖、大同分局偵查隊長，是警界明日之星，他交保離去時表示「只是配合來說明而已」。

全案緣起於捲入「八八會館」案的新北市刑大小隊長陳秋中，因與邱庭鋒合作，以茶行為掩護，販售洋酒獲利上千萬元，陳不僅未報稅，還向警方浮報超勤加班費，調查局搜索約談陳、邱二人。

調查局又發現，邱妻認識不少警界官員，劉宗仁任職內湖偵查隊長期間，雙方交情不錯，劉偵辦一起刑案時，把扣押物照片傳送給邱妻，由於案件尚在偵查中，涉及洩密罪。

郭哲敏 逃漏稅 內湖

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