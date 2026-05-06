偷拍病患 面臨刑事、民事、行政三重究責

梁宏華在診間暗藏錄影筆，涉偷拍須做胸部觸診的女患者胸部。圖／取自台北醫學大學附設醫院官網

醫美集團愛爾麗旗下分店爆發偷拍疑雲，檢警介入偵辦。醫護人員具備醫療專業，肩負病患信賴，若帶頭以針孔攝影機偷拍侵害病患隱私，恐將同時面對刑事加重其刑、民事巨額賠償及行政免職、撤照三方面究責，職涯幾乎毀於一旦。

近來醫護人員屢傳偷拍，衛生福利部長石崇良重話抨擊「此風不可長」，要求主管衛生單位從速、從嚴處分，司法偵審可與行政處分並行，最重可撤銷涉案醫護人員證照，期間則通令禁止其執行臨床業務或支援其他醫療院所，強調病患的隱私和安全不容妥協。

台北醫學大學附設醫院前乳房外科醫師梁宏華，二○一五年間趁看診時，預藏錄影筆偷拍三十七名女病患遭訴。

偵審期間梁與其中三十人和解獲撤告，最後被依七個妨害秘密罪判刑二年、緩刑五年，法官罕見命梁於緩刑期間，不得從事乳房檢查、診療及相關醫療業務。

刑事責任外，拒絕和解撤告的七名被害人，也向梁宏華提附帶民事訴訟，法院判梁應賠償七人各三十一萬元，合計二一七萬元。司法判決前，梁主動請辭，但北醫人評會仍以違反醫院規章、危害醫院權益情節重大，將他解職。

前年六月，桃園市楊梅某醫院葉姓職員，在醫院健檢中心辦公室廁所內，利用廁所內的拖把、角落鐵架等裝設針孔攝影機，偷拍如廁同事及民眾，至少六人受害，桃園地院依妨害性隱私及不實性影像罪判刑六月得易科罰金之刑。