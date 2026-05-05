快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

通緝犯「站路口」被警認出是毒品人口 身上藏4顆喪屍煙彈...疑要販毒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

32歲黃姓男子日前呆站路口被巡邏員警盤查，員警一眼認出他是轄內毒品人口，一查之下發現他又身背過失傷害通緝，立刻依法逮捕，查扣他身上包包內有毒品哈密瓜錠、依托咪酯成分的電子煙彈、調和油、分裝器、磅秤等物品，懷疑他販毒，他辯稱是「自用」警方不採信，警詢後依法送辦，通緝部分解送歸案。

根據警方秘錄器畫面，可見黃男穿著PRADA的衣服站在路口，當時身旁還有另一名民眾，2人疑似正要進行交易，但警察上前關心時，另一人立刻「裝沒事」離開，黃男被盤查時一度裝傻，最後被證實是通緝犯身分。

中正二分局南海路派出所員警詹培堯日前在中華路二段與大埔街口巡邏時，見黃男站立在路口中間影響車輛，遂上前盤查身分，經查證他是通緝對象，當場逮捕，過程中發現男子神情緊張、言詞閃爍，進一步檢查隨身物品，查獲毒品哈密瓜錠、4顆依托咪酯成分之電子煙彈、分裝器、磅秤等物品。

警方查扣的物品經初步檢驗均呈現毒品陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，通緝部分則解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子是通緝犯，被巡邏員警認出盤查，警方在他包包內查扣依托咪酯成分的電子煙彈等毒品。記者翁至成／翻攝
黃姓男子是通緝犯，被巡邏員警認出盤查，警方在他包包內查扣依托咪酯成分的電子煙彈等毒品。記者翁至成／翻攝

中正二警方查扣黃姓男子持有的依托咪酯成分的電子煙彈等贓證物。記者翁至成／翻攝
中正二警方查扣黃姓男子持有的依托咪酯成分的電子煙彈等贓證物。記者翁至成／翻攝

中正二警方查扣黃姓男子持有的依托咪酯成分的電子煙彈等贓證物。記者翁至成／翻攝
中正二警方查扣黃姓男子持有的依托咪酯成分的電子煙彈等贓證物。記者翁至成／翻攝

中正二警方查扣黃姓男子持有的毒品哈密瓜錠。記者翁至成／翻攝
中正二警方查扣黃姓男子持有的毒品哈密瓜錠。記者翁至成／翻攝

中正二警方查扣黃姓男子持有的調和油。記者翁至成／翻攝
中正二警方查扣黃姓男子持有的調和油。記者翁至成／翻攝

中正二警方查扣黃姓男子持有的分裝器、磅秤等物品。記者翁至成／翻攝
中正二警方查扣黃姓男子持有的分裝器、磅秤等物品。記者翁至成／翻攝

通緝 販毒 毒品

延伸閱讀

高雄深夜開槍！男衝撞警用機車逃竄爆胎撞安全島

影／雲林男子開車攜槍拒檢衝撞警員 警方開7槍逮兩男起出4把槍

觀光車手2周領143萬贓款 港男再入台被捕

疑毒品糾紛 駕駛中彈 開槍乘客落網

相關新聞

通緝犯「站路口」被警認出是毒品人口 身上藏4顆喪屍煙彈...疑要販毒

32歲黃姓男子日前呆站路口被巡邏員警盤查，員警一眼認出他是轄內毒品人口，一查之下發現他又身背過失傷害通緝，立刻依法逮捕，查扣他身上包包內有毒品哈密瓜錠、依托咪酯成分的電子煙彈、調和油、分裝器、磅秤等物

才恐嚇高鐵、台鐵被抓！又嗆北捷「要殺人」 彰化男2度遭收押

台北捷運AI客服系統日前遭人文字留言「我要殺人、縱火、放炸彈」等語恐嚇，雖然沒有以手機簡訊OTP驗證成功發送訊息，但後台仍收到紀錄，北捷報警。警方調閱通聯紀錄等資料，拘提過去就被抓過的郭姓男子，郭男辯

影／雲林男子開車攜槍拒檢衝撞警員 警方開7槍逮兩男起出4把槍

雲林縣台西分局於今天清晨執行勤務時，於麥寮鄉台17線與中山路口發現一部可疑車輛，疑藏有危險物品，員警上前盤查。不料該車拒檢並衝撞員警，情勢危急警員掏槍開了7槍仍被逃逸，隨後循線逮捕兩嫌，起出槍械等證物

影／男逆向撞車查獲喪屍煙彈被移送否認吸毒 台灣仁本聲明絕不寬貸

台灣仁本29歲劉姓員工昨開車逆向碰撞停等紅燈的機車，下車時因未打入停車檔，車輛往前滑又撞上停在路旁的休旅車及機車，警方初步調查沒有酒駕、毒駕，車內查獲4顆「喪屍煙彈」，他否認吸毒、毒駕，僅表示當時有煞

彰化毒駕奪2命新婚夫控肇事者冷眼旁觀 「一點都沒有道歉的想法嗎？」

彰化市昨天發生高姓男子疑因毒駕高速行駛先後撞上一輛機車與轎車，釀機車騎士與轎車女駕駛傷重不治，當時坐在翁姓女駕駛旁的施姓新婚夫，眼睜睜見妻子受困車內血流不止，他昨在社群平台上貼文痛批高男事發當時拒絕協

高雄深夜開槍！男衝撞警用機車逃竄爆胎撞安全島

高雄市警苓雅分局三多派出所員警4日晚間攔查路邊1輛轎車，開車男子佯裝受檢，不料涉嫌衝撞警用機車逃竄。員警立即朝轎車開槍，男子的轎車疑遭擊爆車輪，開500公尺後失控撞上安全島被捕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。