通緝犯「站路口」被警認出是毒品人口 身上藏4顆喪屍煙彈...疑要販毒

32歲黃姓男子日前呆站路口被巡邏員警盤查，員警一眼認出他是轄內毒品人口，一查之下發現他又身背過失傷害通緝，立刻依法逮捕，查扣他身上包包內有毒品哈密瓜錠、依托咪酯成分的電子煙彈、調和油、分裝器、磅秤等物品，懷疑他販毒，他辯稱是「自用」警方不採信，警詢後依法送辦，通緝部分解送歸案。

根據警方秘錄器畫面，可見黃男穿著PRADA的衣服站在路口，當時身旁還有另一名民眾，2人疑似正要進行交易，但警察上前關心時，另一人立刻「裝沒事」離開，黃男被盤查時一度裝傻，最後被證實是通緝犯身分。

中正二分局南海路派出所員警詹培堯日前在中華路二段與大埔街口巡邏時，見黃男站立在路口中間影響車輛，遂上前盤查身分，經查證他是通緝對象，當場逮捕，過程中發現男子神情緊張、言詞閃爍，進一步檢查隨身物品，查獲毒品哈密瓜錠、4顆依托咪酯成分之電子煙彈、分裝器、磅秤等物品。

警方查扣的物品經初步檢驗均呈現毒品陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，通緝部分則解送歸案。

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黃姓男子是通緝犯，被巡邏員警認出盤查，警方在他包包內查扣依托咪酯成分的電子煙彈等毒品。記者翁至成／翻攝

中正二警方查扣黃姓男子持有的依托咪酯成分的電子煙彈等贓證物。記者翁至成／翻攝

中正二警方查扣黃姓男子持有的依托咪酯成分的電子煙彈等贓證物。記者翁至成／翻攝

中正二警方查扣黃姓男子持有的毒品哈密瓜錠。記者翁至成／翻攝

中正二警方查扣黃姓男子持有的調和油。記者翁至成／翻攝