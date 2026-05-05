才恐嚇高鐵、台鐵被抓！又嗆北捷「要殺人」 彰化男2度遭收押

台北捷運AI客服系統日前遭人文字留言「我要殺人、縱火、放炸彈」等語恐嚇，雖然沒有以手機簡訊OTP驗證成功發送訊息，但後台仍收到紀錄，北捷報警。警方調閱通聯紀錄等資料，拘提過去就被抓過的郭姓男子，郭男辯稱自己有「焦慮症」才忍不住發送，警詢後移送台北地檢署偵辦，檢方聲押獲准。

中山警方4月10日獲報，北捷稱3月29日至4月6日，客服中心陸續接獲不明男子透過AI客服系統留言，內容包括「我要殺人、我要縱火、我準備要放炸彈」等語，共5次，雖未完成OTP身分驗證程序，仍對營運安全及第一線人員造成壓力。

警方成立專案小組展開追查，調閱相關通聯紀錄與網路資料，並報請台北地檢署指揮偵辦，鎖定過去就曾被抓過的彰化縣鹿港鎮郭男（28歲）。

郭男當時無業在家，被逮供稱自己有焦慮、躁鬱症狀，若沒有抒發這些訊息就會心癢癢，警方有看到他就診紀錄，但確認他沒有相關手冊證明，警詢後依恐嚇公眾罪嫌移送法辦，檢方複訊認定他有再犯之虞聲請羈押，法院裁准。

值得一提的是，郭男在今年228連假前，才以同樣手法，向高鐵和台鐵的文字客服留言數十次說「要才殺人、放置炸彈」，鐵路警察隨後在兩天內南下拘提他，當時落網就被彰化地院收押一個月，沒想到3月27日出看守所後，2天後再犯案。

北市警方持拘票南下彰化，拘提涉嫌用北捷客服系統留言「要殺人」等語的郭姓男子，郭男落網後，2度遭檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝

北市警方持拘票南下彰化，拘提涉嫌用北捷客服系統留言「要殺人」等語的郭姓男子，郭男落網後，2度遭檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝