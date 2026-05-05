雲林男子開車攜槍拒檢衝撞警員 警方開7槍逮兩男起出4把槍

雲林縣台西分局於今天清晨執行勤務時，於麥寮鄉台17線與中山路口發現一部可疑車輛，疑藏有危險物品，員警上前盤查。不料該車拒檢並衝撞員警，情勢危急警員掏槍開了7槍仍被逃逸，隨後循線逮捕兩嫌，起出槍械等證物，案仍由警方追查偵辦中。

雲林縣麥寮分駐所今天清晨約7時許執行勤務，發現一輛車十分可疑，疑有攜帶槍械，即展開圍堵，麥寮分駐所員警曾宏煥、鄭軒旻在台17線與中山路口紅綠燈路口，堵到這輛可疑車，當時一名男子下車走向停在路邊空地的另一輛車。

兩警員發現該男子鑽進停在路邊的車，即快速衝向前準備攔車盤檢，但該車倒車後不顧警員掏槍示意要他下車，還快速踩油門逃逸，當時路口車輛很多，警員見對方衝撞未停，即對空鳴槍示警，並對拒檢逃逸的車輛輪胎射擊共7發，未造成人員傷亡，

隨後台西分局出動更多警力循線追查，經約三小時追捕，在距離事發地點約5公里外的一處農舍前，攔獲這部車輛，逮捕涉案2嫌犯，並查扣4支槍械等相關證物，並全力追捕是否有在逃嫌犯，同時追查槍枝來源。

據現場附近的民眾說，最近常有進香團，當時車輛也很多，來來往往，他們只聽到多聲「碰！碰！」還以為是進香放鞭炮，沒想到竟是警察抓人開槍。

警方指出，案發時員警使用警械時機及方式，經初步檢視符合相關規定，後續將依規定辦理調查程序。目前全案持續擴大偵辦中，基於偵查不公開原則，相關細節暫不便對外說明。

警員站在逃逸的車前攔車，並對空嗚槍但仍被衝撞逃逸。記者蔡維斌／翻攝

警方對空嗚槍並朝拒檢車輛輪胎共射擊七槍，但仍被逃逸。記者蔡維斌／翻攝