影／男逆向撞車查獲喪屍煙彈被移送否認吸毒 台灣仁本聲明絕不寬貸

台灣仁本29歲劉姓員工昨開車逆向碰撞停等紅燈的機車，下車時因未打入停車檔，車輛往前滑又撞上停在路旁的休旅車及機車，警方初步調查沒有酒駕、毒駕，車內查獲4顆「喪屍煙彈」，他否認吸毒、毒駕，僅表示當時有煞車，警方訊後今天上午將他依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

市警第二分局調查，劉男昨下午駕小客車自信二路右轉義一路時，轉彎角度過大，駛入對向車道撞上停等紅燈的機車，造成機車後座女子手部擦挫傷，劉男的車又數度往前及向後移動，碰撞1輛自小客車及2輛重機車。

警方說，劉男否認因喝酒或吸毒肇事，警方實施毒品唾液快篩及酒測，沒有毒品及酒精反應，但在駕駛座下方發現4顆獲俗稱喪屍煙彈的依托咪酯毒品。警方已對劉男採血送驗，釐清有無毒駕。

劉男身著「台灣仁本」外套，台灣仁本服務集團昨發聲明強調，對任何涉及毒品或危害公共安全之行為採取零容忍立場，若查證屬實立即革職並終止聘用關係，絕不寬貸。

民進黨台北市大安文山市議員參選人陳聖文昨天也在Threads貼文，台灣仁本是他父親創立營運公司，目前他未參與公司實際經營管理，但無論身分為何，對於父親公司員工的行為，身為經營者的兒子，不會選擇迴避，也要向社會致上歉意，表達最嚴正的立場。

陳聖文提及，他的媽媽也曾是毒駕行為的受害人，2024年遭吸毒駕駛者撞傷，這件事讓他深刻體會毒品對社會的傷害與威脅，他深惡痛絕毒駕行為，也主張法治社會絕不能輕縱毒駕。

陳聖文說，他曾主動關注「喪屍菸彈」（依托咪酯）造成的問題，並認為將其列為三級毒品處罰過於輕微，整理資料向立委陳情、經立委蔡易餘質詢後，相關單位已將其提升為二級毒品，遺憾的是類似毒駕事件仍然一再發生。

陳聖文說，「針對這次公司員工的案子，目前警方初步唾液檢測尚未呈現毒品反應，後續將進行毛髮檢測以釐清事實。台灣仁本早已建立內部毒品檢測與管理機制，以防範員工身涉毒駕風險」。

今天上午警方將他依持有毒品及危險駕駛等罪嫌移送檢方偵辦，他否認有吸毒，僅表示當時有煞車，其他以不清楚回應。

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台灣仁本員工撞車查獲4顆喪屍煙彈，公危、毒品罪移送檢方偵辦。本報資料照片

台灣仁本員工撞車查獲4顆喪屍煙彈，公危、毒品罪移送檢方偵辦。本報資料照片