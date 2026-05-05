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彰化毒駕奪2命新婚夫控肇事者冷眼旁觀 「一點都沒有道歉的想法嗎？」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市昨天發生高姓男子疑因毒駕高速行駛先後撞上一輛機車與轎車，釀機車騎士與轎車女駕駛傷重不治，當時坐在翁姓女駕駛旁的施姓新婚夫，眼睜睜見妻子受困車內血流不止，他昨在社群平台上貼文痛批高男事發當時拒絕協助救人，質問「你吸毒撞人還能走過來，就不能幫點忙嗎？」

施男在Threads貼文指出，高男及其家人在事發後，至今未到醫院對受害者家屬關心、道歉。事發當下，自己先被卡在車輛中發現新婚妻子在旁頭破血流，怎麼呼喊都沒有回應，他下車想將人拉出來，看到高男搖晃走來，請求他幫忙撥打救護車電話，但高姓只說自己頭暈，找不到手機，還一直說「我什麼都不知道」，施男說，「只能繼續呼喊我的老婆繼續按壓我老婆的傷口。」

施男表示，救護車抵達時妻子已完全失去心跳，「身為一個做錯事又吸毒駕車撞到人還能走過來，你就不能幫點什麼忙嗎？今天我們無辜被波及到導致我老婆離開，我到現在都還在自責還在怪自己你難道一點都沒有道歉的想法嗎？一句道歉那麼難嗎吸毒犯！」

高男案發後一度有意識且受檢酒測，但送醫後意識不清，經抽血檢驗發現有毒品安非他命反應，經過治療，高男轉往加護病房觀察，不過已恢復意識，警方目前正朝毒駕肇事、過失致死罪嫌偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化市中華西路及中華陸橋昨天清晨發生一起重大連環車禍，翁姓女駕駛車輛被撞毀，人傷重不治。圖／讀者提供
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