高雄深夜開槍！ 男衝撞警用機車逃竄爆胎撞安全島

高雄市警苓雅分局三多派出所員警昨天晚間攔查路邊1輛轎車，開車男子佯裝受檢，不料涉嫌衝撞警用機車逃竄。員警立即朝轎車開槍，男子的轎車疑遭擊爆車輪，開500公尺後失控撞上安全島被捕。

據了解，昨天晚間9時50分左右，苓雅警分局三多所員警在高雄市苓雅區中正一路與體育路口，發現1輛轎車違停路邊，員警上前攔查，要求男子下車。

男子佯裝配合受檢，不料卻趁員警停妥警用機車，突然加速衝撞機車，員警喝令停車，但對方卻加速逃竄，員警立即朝轎車左前輪連續射擊5槍，附近員警馬上尾隨追上。

這輛轎車開了約500公尺，在苓雅區中正一路與三多一路口自撞路邊緣石，警方隨即上前制伏開車男子。

警方表示，開車衝撞警車的人是37歲的李姓男子，警方在車上起獲二級毒品依托咪酯煙彈2顆，逮捕他查辦，依違反毒品危害防制條例、公共危險罪、妨害公務罪移送法辦。另李男先後因黃線違停、未依規定使用燈光、危險駕車、拒檢逃逸、毒駕，警方也對他開出罰單，合計最高可罰19萬2000元，另移置保管車輛，吊扣牌照2年並吊扣駕照。

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李姓男子（中）駕車衝撞警用機車後加速逃竄，因爆胎失控撞上安全島被捕。記者林保光／翻攝