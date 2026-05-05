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狠男下毒謀財 女友險死、新婚妻亡 法院重判2無期徒刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北地方法院。圖／聯合報系資料照片
新北地方法院。圖／聯合報系資料照片

男子張書源被控盜領王姓女友存款二七五萬元，將海洛因摻進食物毒殺王未遂，又說服陳姓女子投保二百萬元保險金後結婚，注射麻醉藥待布卡因毒死陳詐保。新北地方法院昨依殺人、以欺瞞方法使人施用第一級毒品罪，判張男兩個無期徒刑，褫奪公權終身；可上訴。

張書源在審理期間幾乎全程行使緘默權，拒答所有提問，僅在辯論終結當天吐出一句「欲加之罪，何患無辭？」昨當庭聽判後在座位喃喃自語「台灣的法律太可怕了」，律師表示待收到判決書研議是否上訴。

檢警調查，六十一歲張書源原從事環保清潔司機，疑因積欠大筆賭債，二○一六年與王姓女子交往同居，多次盜領王存款共二七五萬元。判決指出，張二○一七年二月十八日在新北市住處，將海洛因混入食物騙王吃下，王失去意識被送醫獲救，同月廿一日張在台北榮民總醫院病房故技重施，王經急救撿回一命。

張二○二○年八月改與陳姓女子交往，說服陳投保各一百萬元保額的健康險及傷害險，他是受益人，隔年三月廿九日兩人結婚僅三周，陳因痔瘡手術住進亞東醫院，隔天抽搐、眼神渙散並失去意識，被診斷為缺氧性腦病變，急救至四月廿三日宣告不治。

陳經解剖驗出半身、局部或外塗用的麻醉藥待布卡因，若中毒會導致癲癇發作及心律不整，但陳的醫囑從未開立待布卡因。

檢警透過醫院監視器發現，案發時陳病房內僅有張一人，又查出陳術前投保，再迅速與張登記結婚，懷疑張為詐保殺妻，張對案發過程說法也未通過警方測謊。

毒品

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