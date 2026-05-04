撞倒機車再撞休旅車 車主毒測陰性但車內遭警搜出喪屍煙彈

劉姓男子今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車，下車時因未打入停車檔，車輛往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方初步調查，劉男非酒後駕車或吸毒駕車，但在他的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。

年近30歲劉男今天下午開車，從基隆市信二路要左轉義一路時，操控不慎開向義一路對向車道。前方有2輛機車停等紅燈，劉男開車碰倒王姓男子騎的機車，造成後座王母的手肘輕微挫傷，因傷勢輕微，王母婉拒消防人員送醫。

車禍發生後，王男到劉男的駕駛座旁，等他下車商談善後。劉男正要下車時，因為排檔仍在前往檔，未排入停車檔，導致汽車往前滑行。劉男上車未能及時停住車子，又撞到停在台灣銀行前方，徐姓男子駕駛的休旅車，徐車後方的機車也被波及傾倒。

員警到場處理時，劉男否認是因為喝酒或吸毒肇事，警方實施毒品唾液快篩，沒有毒品反應，不過警方在徐車的駕駛座下方，發現4顆獲俗稱喪屍煙彈的依托咪酯毒品，將他帶回調查，將依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

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劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影

劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影

劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影