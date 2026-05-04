快訊

美股早盤／中東緊張升溫 但費半續漲、儲存類股夯

聽新聞
0:00 / 0:00

撞倒機車再撞休旅車 車主毒測陰性但車內遭警搜出喪屍煙彈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

劉姓男子今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車，下車時因未打入停車檔，車輛往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方初步調查，劉男非酒後駕車或吸毒駕車，但在他的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。

年近30歲劉男今天下午開車，從基隆市信二路要左轉義一路時，操控不慎開向義一路對向車道。前方有2輛機車停等紅燈，劉男開車碰倒王姓男子騎的機車，造成後座王母的手肘輕微挫傷，因傷勢輕微，王母婉拒消防人員送醫。

車禍發生後，王男到劉男的駕駛座旁，等他下車商談善後。劉男正要下車時，因為排檔仍在前往檔，未排入停車檔，導致汽車往前滑行。劉男上車未能及時停住車子，又撞到停在台灣銀行前方，徐姓男子駕駛的休旅車，徐車後方的機車也被波及傾倒。

員警到場處理時，劉男否認是因為喝酒或吸毒肇事，警方實施毒品唾液快篩，沒有毒品反應，不過警方在徐車的駕駛座下方，發現4顆獲俗稱喪屍煙彈的依托咪酯毒品，將他帶回調查，將依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影
劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影

劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影
劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影

劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影
劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影

劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影
劉男今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車後，車輛又往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方在劉的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影

毒品 喪屍煙彈

相關新聞

柯文哲涉貪案公訴蒞庭表現搶眼 他因「這一案」獲法眼明察獎

法務部今舉辦「法眼明察獎」頒獎典禮，共7位偵查、公訴組檢察官獲獎。在民眾黨前主席柯文哲涉貪案蒞庭表現搶眼的台北地檢署檢察官廖彥鈞獲獎；廖表示，過去幾年對他個人及檢察體系來說都是艱困歲月，遭遇非常多的挑

彰化毒駕連環撞釀2死 賣菜翁命喪輪下家屬訴：司法別放任

31歲高姓男子今清晨疑吸食安非他命後駕駛BMW轎車，在彰化市中華路高速衝撞，先撞上64歲吳姓機車騎士後逃逸，隨後再撞翻一輛轎車，造成24歲、剛新婚的翁姓女駕駛喪命，短時間內奪走兩條人命。吳姓騎士家屬悲

撞倒機車再撞休旅車 車主毒測陰性但車內遭警搜出喪屍煙彈

劉姓男子今天開車逆向碰撞停等紅燈的機車，下車時因未打入停車檔，車輛往前滑行，又撞上停在路旁的休旅車及機車。警方初步調查，劉男非酒後駕車或吸毒駕車，但在他的車內查獲4顆「喪屍煙彈」，將依違反毒品危害防制

金財滿8號黑歷史曝！走私珊瑚角蛙又成人蛇集團恐嚇偷渡客 首謀判6年

宜蘭籍漁船「金財滿8號」去年4月載運24名越南偷渡客於澎湖海域遭逮，主謀李家豪除收取每人25萬元規費，竟還在公海恐嚇加收15萬元，否則就要「推落海」。宜蘭地院近日審結，將首謀李家豪重判6年並沒入漁船，

影／「我要開槍喔」8旬翁縱火持斧砍人還拒捕 驚險對峙員警畫面曝光

83歲辛姓老翁今天疑似在黃姓妻子的52歲妹妹屋內發生口角，竟不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸；第六警分局迅速攔截圍捕，辛還持斧頭與警對峙，員警喝斥「我要開槍喔

沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。