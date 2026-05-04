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彰化毒駕連環撞釀2死 賣菜翁命喪輪下家屬訴：司法別放任

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

31歲高姓男子今清晨疑吸食安非他命後駕駛BMW轎車，在彰化市中華路高速衝撞，先撞上64歲吳姓機車騎士後逃逸，隨後再撞翻一輛轎車，造成24歲、剛新婚的翁姓女駕駛喪命，短時間內奪走兩條人命。吳姓騎士家屬悲痛控訴，死者在市場賣菜已逾20年，每天凌晨外出工作養家，未料竟遭毒駕奪命。

吳男的女婿表示，妻子即將臨盆，「原本爸爸很期待當阿公，這是喜事，現在突然這樣，要我們怎麼接受？」家屬強調，肇事者並非過去曾吸毒，而是事發當下即呈陽性反應，「吸毒還開車害人，對社會是嚴重負擔，司法應嚴懲毒駕。」

警方指出，高男經抽血與尿液鑑定，均呈安非他命陽性反應，全案依公共危險中毒駕致人於重傷或死亡罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

因應此案，彰化縣警局自即日起至8日展開為期5天交通大執法，由交通隊統籌各分局實施專案路檢，重點取締毒駕、酒駕及重大交通違規。勤務時段以夜間為主，彰化、員林分局為晚間10時至凌晨1時，其餘分局多在晚間9時至12時（或8時至11時）；另彰化分局加強規劃凌晨1時至清晨4時的巡邏路檢，強化深夜時段攔查力道，防堵類似悲劇再發。

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，翁姓女駕駛車輛被撞毀，人傷重不治。圖／讀者提供
彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，翁姓女駕駛車輛被撞毀，人傷重不治。圖／讀者提供

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彰化 毒駕 車禍 安非他命

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