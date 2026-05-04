快訊

伊朗軍方警告美軍擅闖荷莫茲下場！放話「安全通行須經伊方協調」

又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲涉貪案公訴蒞庭表現搶眼 他因「這一案」獲法眼明察獎

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今舉辦「法眼明察獎」頒獎典禮，共7位偵查、公訴組檢察官獲獎。在民眾黨前主席柯文哲涉貪案蒞庭表現搶眼的台北地檢署檢察官廖彥鈞獲獎；廖表示，過去幾年對他個人及檢察體系來說都是艱困歲月，遭遇非常多的挑戰，感謝家人一直陪在身邊。

不過，廖彥鈞的獲獎與「柯文哲案」論告無關，他因在台北地院國民法官法庭負責首件殺人性侵案的蒞庭工作獲獎，這是法務部第一次將「公訴檢察官」的表現納入評選。

法務部表示，第11屆「法眼明察獎」頒獎共有7名檢察官脫穎而出，並首次頒獎給公訴蒞庭表現優異的3名檢察官。

相關得獎人及事蹟包括（一）台北地檢署高文政檢察官，48期。偵辦中共國安廳2017年起吸收台人與陸配，刺探藏人來台機密國安案件，歷經6年蒐證，成功破獲不法組織，對維護國安貢獻卓越。

(二)台北地檢署廖彥鈞檢察官，55期。國民法官法首件性侵殺人案件的公訴檢察官，以純熟詰問技巧與縝密出證說明事實，還原被害人生命歷程，深度辯證鑑定報告，確保法院判決符合人民期待，為實踐正義的標竿。

(三)新北地檢署陳香君檢察官，52期。偵辦貪汙、毒品案件，從詐欺案件察覺異常，小心求證，成功策反毒販供出上游，破獲警員貪瀆，起訴不法，為明察真相的傑出典範。

(四)新北地檢署郭智安檢察官，55期。為國民法官審判專責檢察官，在審理案件過程中，一路相伴被害家屬，以白話論告、生動詰問突破主觀故意與因果關係等爭點，說服國民法官法庭，兼具專業與溫度，為公義發聲的非凡表率。

(五)台中地檢署張凱傑檢察官，47期。公訴蒞庭首件被告否認且無直接證據之國民法官法案件，落實偵訴銜接，運用數位鑑識重構證據鏈，以數百張簡報說明案情，成功克服困境，為科技辦案與被害人柔性司法樹立典範。

(六)南投地檢署吳慧文檢察官，61期。偵辦南投地區國小棒球教練妨害性自主案件，接獲線報時離最初案發將近20年，迅速調查並擴大偵辦，查明22位被害人受害事實，為弱勢發聲，為執法護民傑出表率。

(七)屏東地檢署楊士逸檢察官，54期。偵辦詐欺案件，擴大分析事證，溯源查獲幕後集團首腦，主動查扣不法所得與洗錢工具，變現償還被害人，為守護社會治安優秀楷模。

法務部長鄭銘謙致詞表示，「法眼明察獎」彰顯的是檢察官在辦案過程中抽絲剝繭、明辨真相的核心價值與堅持，獎項不只是對辦案結果的肯定，更是對檢察官專業精神與堅持的最高致敬。

鄭銘謙說，首度就公訴蒞庭表現優異的檢察官頒獎表揚，3位得獎的檢察官在國民法官法案件中，以白話說明複雜法律爭點，縝密鋪陳證據讓真相浮現，更秉持不分身分、職業，為每一位被害人及家屬發聲的信念，落實溫暖有感的柔性司法。

3名公訴檢察官廖彥鈞（左一）、郭智安（右二）、張凱傑（右一）今獲頒「法眼明察」獎。記者王聖藜 /攝影
3名公訴檢察官廖彥鈞（左一）、郭智安（右二）、張凱傑（右一）今獲頒「法眼明察」獎。記者王聖藜 /攝影

台北地檢署檢察官廖彥鈞（右）今獲頒「法眼明察」獎。記者王聖藜 /攝影
台北地檢署檢察官廖彥鈞（右）今獲頒「法眼明察」獎。記者王聖藜 /攝影

台北地檢署檢察官廖彥鈞（右二）今獲頒「法眼明察」獎，廖的家人與法務部長鄭銘謙（中）合影。記者王聖藜 /攝影
台北地檢署檢察官廖彥鈞（右二）今獲頒「法眼明察」獎，廖的家人與法務部長鄭銘謙（中）合影。記者王聖藜 /攝影

4名偵查檢察官楊士逸（左一）、吳慧文（左二）、高文政（右二）、陳香君（右一）今獲頒「法眼明察」獎。記者王聖藜 /攝影
4名偵查檢察官楊士逸（左一）、吳慧文（左二）、高文政（右二）、陳香君（右一）今獲頒「法眼明察」獎。記者王聖藜 /攝影

法務部 台北 檢察官

相關新聞

柯文哲涉貪案公訴蒞庭表現搶眼 他因「這一案」獲法眼明察獎

法務部今舉辦「法眼明察獎」頒獎典禮，共7位偵查、公訴組檢察官獲獎。在民眾黨前主席柯文哲涉貪案蒞庭表現搶眼的台北地檢署檢察官廖彥鈞獲獎；廖表示，過去幾年對他個人及檢察體系來說都是艱困歲月，遭遇非常多的挑

金財滿8號黑歷史曝！走私珊瑚角蛙又成人蛇集團恐嚇偷渡客 首謀判6年

宜蘭籍漁船「金財滿8號」去年4月載運24名越南偷渡客於澎湖海域遭逮，主謀李家豪除收取每人25萬元規費，竟還在公海恐嚇加收15萬元，否則就要「推落海」。宜蘭地院近日審結，將首謀李家豪重判6年並沒入漁船，

影／「我要開槍喔」8旬翁縱火持斧砍人還拒捕 驚險對峙員警畫面曝光

83歲辛姓老翁今天疑似在黃姓妻子的52歲妹妹屋內發生口角，竟不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸；第六警分局迅速攔截圍捕，辛還持斧頭與警對峙，員警喝斥「我要開槍喔

影／8旬翁住小姨子房...不滿她賣房移民竟縱火砍人搶救護車 警5罪偵辦

台南市83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸；第六警分局迅速將他攔截圍捕到案，詢問後將依公共危險、強

高雄男毒駕拒檢撞2車、一家4口機車釀3傷 吞12張罰單最高罰27萬

凌姓男子昨晚9時許無照毒駕行經高市大中一路，員警發現他車牌鍍膜反光，凌拒檢逃逸，連擦撞2車和一家4口的2機車，釀騎士父母和女兒受傷，後自撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品；警方除將凌依法送辦外，另對他開

沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。