柯文哲涉貪案公訴蒞庭表現搶眼 他因「這一案」獲法眼明察獎

法務部今舉辦「法眼明察獎」頒獎典禮，共7位偵查、公訴組檢察官獲獎。在民眾黨前主席柯文哲涉貪案蒞庭表現搶眼的台北地檢署檢察官廖彥鈞獲獎；廖表示，過去幾年對他個人及檢察體系來說都是艱困歲月，遭遇非常多的挑戰，感謝家人一直陪在身邊。

不過，廖彥鈞的獲獎與「柯文哲案」論告無關，他因在台北地院國民法官法庭負責首件殺人性侵案的蒞庭工作獲獎，這是法務部第一次將「公訴檢察官」的表現納入評選。

法務部表示，第11屆「法眼明察獎」頒獎共有7名檢察官脫穎而出，並首次頒獎給公訴蒞庭表現優異的3名檢察官。

相關得獎人及事蹟包括（一）台北地檢署高文政檢察官，48期。偵辦中共國安廳2017年起吸收台人與陸配，刺探藏人來台機密國安案件，歷經6年蒐證，成功破獲不法組織，對維護國安貢獻卓越。

(二)台北地檢署廖彥鈞檢察官，55期。國民法官法首件性侵殺人案件的公訴檢察官，以純熟詰問技巧與縝密出證說明事實，還原被害人生命歷程，深度辯證鑑定報告，確保法院判決符合人民期待，為實踐正義的標竿。

(三)新北地檢署陳香君檢察官，52期。偵辦貪汙、毒品案件，從詐欺案件察覺異常，小心求證，成功策反毒販供出上游，破獲警員貪瀆，起訴不法，為明察真相的傑出典範。

(四)新北地檢署郭智安檢察官，55期。為國民法官審判專責檢察官，在審理案件過程中，一路相伴被害家屬，以白話論告、生動詰問突破主觀故意與因果關係等爭點，說服國民法官法庭，兼具專業與溫度，為公義發聲的非凡表率。

(五)台中地檢署張凱傑檢察官，47期。公訴蒞庭首件被告否認且無直接證據之國民法官法案件，落實偵訴銜接，運用數位鑑識重構證據鏈，以數百張簡報說明案情，成功克服困境，為科技辦案與被害人柔性司法樹立典範。

(六)南投地檢署吳慧文檢察官，61期。偵辦南投地區國小棒球教練妨害性自主案件，接獲線報時離最初案發將近20年，迅速調查並擴大偵辦，查明22位被害人受害事實，為弱勢發聲，為執法護民傑出表率。

(七)屏東地檢署楊士逸檢察官，54期。偵辦詐欺案件，擴大分析事證，溯源查獲幕後集團首腦，主動查扣不法所得與洗錢工具，變現償還被害人，為守護社會治安優秀楷模。

法務部長鄭銘謙致詞表示，「法眼明察獎」彰顯的是檢察官在辦案過程中抽絲剝繭、明辨真相的核心價值與堅持，獎項不只是對辦案結果的肯定，更是對檢察官專業精神與堅持的最高致敬。

鄭銘謙說，首度就公訴蒞庭表現優異的檢察官頒獎表揚，3位得獎的檢察官在國民法官法案件中，以白話說明複雜法律爭點，縝密鋪陳證據讓真相浮現，更秉持不分身分、職業，為每一位被害人及家屬發聲的信念，落實溫暖有感的柔性司法。

3名公訴檢察官廖彥鈞（左一）、郭智安（右二）、張凱傑（右一）今獲頒「法眼明察」獎。記者王聖藜 /攝影

台北地檢署檢察官廖彥鈞（右）今獲頒「法眼明察」獎。記者王聖藜 /攝影

台北地檢署檢察官廖彥鈞（右二）今獲頒「法眼明察」獎，廖的家人與法務部長鄭銘謙（中）合影。記者王聖藜 /攝影