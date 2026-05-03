聽新聞
0:00 / 0:00

金財滿8號黑歷史曝！走私珊瑚角蛙又成人蛇集團恐嚇偷渡客 首謀判6年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭籍漁船「金財滿8號」去年4月載運24名越南偷渡客於澎湖海域遭逮，主謀李家豪除收取每人25萬元規費，竟還在公海恐嚇加收15萬元，否則就要「推落海」。宜蘭地院近日審結，將首謀李家豪重判6年並沒入漁船，而這艘曾經走私動植物的累犯船隻，最終也淪為犯罪祭品。

判決指出，李家豪與胞弟李家銘、船長羅文君及越籍仲介合組人蛇集團，去年3月招攬24名曾來台工作卻遭遣返的越南男女，企圖趁深夜偷渡入境。航行途中，李氏兄弟眼見接駁小船未如期出現，竟以此為藉口，向船上偷渡客強行索要每人15萬元的「接駁費」，總計勒索360萬元，甚至語出威脅將人拋入大海，受害者家屬被迫匯款救人。

後因漁船糧食匱乏、船況危急，主謀決定強行靠岸，隨即被海巡署攔截。海巡單位調查發現，「金財滿8號」早已是執法名單上的「累犯」，早在2023年7月，羅姓船長就曾駕駛該船從烏石港出海時，被安檢人員搜出甲板與船艙夾帶大量保麗龍箱，藏匿小丑魚、真葉珊瑚、硨磲蛤及蘇利南角蛙等上百件活體動植物。當時羅男因提不出核准公文，遭關務署裁罰罰鍰與沒入，貨價共計13萬餘元。

時隔不到一年，該船從走私動植物變本加厲，轉為「販運人口」。法官審酌相關事證，判定李家豪扮演首謀角色，處有期徒刑6年；其弟李家銘處4年、船長羅文君處3年6月、越籍被告阮文成處1年2月，這艘多次挑戰法網的漁船，也由法院宣告沒收。

海巡署去年4月查獲宜蘭大溪籍漁船金財滿8號，意圖偷渡24名越南人來台，之前該船也曾經走私藏匿小丑魚、真葉珊瑚、硨磲蛤及蘇利南角蛙等上百件活體動植物，主嫌遭法院重判6年。圖／海巡署提供
海巡署去年4月查獲宜蘭大溪籍漁船金財滿8號，意圖偷渡24名越南人來台，之前該船也曾經走私藏匿小丑魚、真葉珊瑚、硨磲蛤及蘇利南角蛙等上百件活體動植物，主嫌遭法院重判6年。圖／海巡署提供

海巡署去年4月查獲宜蘭大溪籍漁船金財滿8號，意圖偷渡24名越南人來台，之前該船也曾經走私藏匿小丑魚、真葉珊瑚、硨磲蛤及蘇利南角蛙等上百件活體動植物，主嫌遭法院重判6年。圖／海巡署提供
海巡署去年4月查獲宜蘭大溪籍漁船金財滿8號，意圖偷渡24名越南人來台，之前該船也曾經走私藏匿小丑魚、真葉珊瑚、硨磲蛤及蘇利南角蛙等上百件活體動植物，主嫌遭法院重判6年。圖／海巡署提供

海巡署 歷史 恐嚇

延伸閱讀

川普讚美軍扣伊朗貨輪「像海盜」 航艦從中東返美可順便接管古巴

觀光車手2周領143萬贓款 港男再入台被捕

中菲南海再爆衝突 菲律賓5人登鐵線礁陸海警查證處置

中資疑「假併購真移民」 日本設施遭收購爆欠薪亂象

相關新聞

金財滿8號黑歷史曝！走私珊瑚角蛙又成人蛇集團恐嚇偷渡客 首謀判6年

宜蘭籍漁船「金財滿8號」去年4月載運24名越南偷渡客於澎湖海域遭逮，主謀李家豪除收取每人25萬元規費，竟還在公海恐嚇加收15萬元，否則就要「推落海」。宜蘭地院近日審結，將首謀李家豪重判6年並沒入漁船，

影／「我要開槍喔」8旬翁縱火持斧砍人還拒捕 驚險對峙員警畫面曝光

83歲辛姓老翁今天疑似在黃姓妻子的52歲妹妹屋內發生口角，竟不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸；第六警分局迅速攔截圍捕，辛還持斧頭與警對峙，員警喝斥「我要開槍喔

影／8旬翁住小姨子房...不滿她賣房移民竟縱火砍人搶救護車 警5罪偵辦

台南市83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸；第六警分局迅速將他攔截圍捕到案，詢問後將依公共危險、強

高雄男毒駕拒檢撞2車、一家4口機車釀3傷 吞12張罰單最高罰27萬

凌姓男子昨晚9時許無照毒駕行經高市大中一路，員警發現他車牌鍍膜反光，凌拒檢逃逸，連擦撞2車和一家4口的2機車，釀騎士父母和女兒受傷，後自撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品；警方除將凌依法送辦外，另對他開

頭份市街頭命案男子疑不滿被嘲笑 涉持折疊刀刺死室友

苗栗縣頭份市昨晚當街發生命案，警方漏夜查訪，初步研判人力仲介臨時工林姓男子疑不滿陳姓租住處管理員長期嘲笑，酒後持折疊刀朝陳身上涉嫌往死裡刺，陳上半身1、20處刀傷，送醫傷重不治，全案依殺人罪嫌究辦。

高雄男疑毒駕拒檢逃逸擦撞4汽機車釀3傷 網：離警匪追逐最近一次

凌姓男子昨晚9時許駕車行經高市大中一路，被巡邏員警發現車牌鍍膜反光，凌拒檢逃逸，在民族路擦撞2轎車和2機車，釀3人受傷，後自撞分隔島就逮，車中起出2包毒品，懷疑凌涉毒駕；有網友目擊過程，驚呼第一次離警

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。