金財滿8號黑歷史曝！走私珊瑚角蛙又成人蛇集團恐嚇偷渡客 首謀判6年

宜蘭籍漁船「金財滿8號」去年4月載運24名越南偷渡客於澎湖海域遭逮，主謀李家豪除收取每人25萬元規費，竟還在公海恐嚇加收15萬元，否則就要「推落海」。宜蘭地院近日審結，將首謀李家豪重判6年並沒入漁船，而這艘曾經走私動植物的累犯船隻，最終也淪為犯罪祭品。

判決指出，李家豪與胞弟李家銘、船長羅文君及越籍仲介合組人蛇集團，去年3月招攬24名曾來台工作卻遭遣返的越南男女，企圖趁深夜偷渡入境。航行途中，李氏兄弟眼見接駁小船未如期出現，竟以此為藉口，向船上偷渡客強行索要每人15萬元的「接駁費」，總計勒索360萬元，甚至語出威脅將人拋入大海，受害者家屬被迫匯款救人。

後因漁船糧食匱乏、船況危急，主謀決定強行靠岸，隨即被海巡署攔截。海巡單位調查發現，「金財滿8號」早已是執法名單上的「累犯」，早在2023年7月，羅姓船長就曾駕駛該船從烏石港出海時，被安檢人員搜出甲板與船艙夾帶大量保麗龍箱，藏匿小丑魚、真葉珊瑚、硨磲蛤及蘇利南角蛙等上百件活體動植物。當時羅男因提不出核准公文，遭關務署裁罰罰鍰與沒入，貨價共計13萬餘元。

時隔不到一年，該船從走私動植物變本加厲，轉為「販運人口」。法官審酌相關事證，判定李家豪扮演首謀角色，處有期徒刑6年；其弟李家銘處4年、船長羅文君處3年6月、越籍被告阮文成處1年2月，這艘多次挑戰法網的漁船，也由法院宣告沒收。

海巡署去年4月查獲宜蘭大溪籍漁船金財滿8號，意圖偷渡24名越南人來台，之前該船也曾經走私藏匿小丑魚、真葉珊瑚、硨磲蛤及蘇利南角蛙等上百件活體動植物，主嫌遭法院重判6年。圖／海巡署提供