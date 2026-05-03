影／「我要開槍喔」8旬翁縱火持斧砍人還拒捕 驚險對峙員警畫面曝光

83歲辛姓老翁今天疑似在黃姓妻子的52歲妹妹屋內發生口角，竟不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸；第六警分局迅速攔截圍捕，辛還持斧頭與警對峙，員警喝斥「我要開槍喔」，他仍揮舞拒捕，驚險畫面均被現場密錄器拍下。

第六分局副分局長黃胤銘說明，今天上午11時許，警方接獲報案，南區新樂路發生火警，立即派員前往，到場時消防人員表示嫌犯手持斧頭砍傷人後搶走救護車逃逸；分局迅速通報攔截圍捕展開追緝，於南功街一間大樓地下停車場攔截嫌犯，嫌犯持斧頭拒捕。

黃胤銘表示，員警當場施以辣椒水、警棍強勢將其壓制逮捕，並帶回詢問，後續將依公共危險、強盜、殺人未遂、妨害公務、毀損等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲請預防性羈押；現場遭砍傷的警消、義消、民眾計三人，所幸經送醫均無生命危險。

據了解，辛姓老翁並不住在案發現場透天民宅，疑似因妻子妹妹要移民，準備賣掉房子，還邀請姊姊一起走，他目前居住的房子也是小姨子的房產；老翁不滿小姨子要一併賣掉，擔心將來沒地方住，前往黃婦住處理論，竟在口角糾紛後縱火並持斧頭砍傷婦人與消防人員，還搶走救護車。

辛犯案後，一路開救護車逃回南功街與美樂街的大樓住處地下停車場，警車一路尾隨，他下車後持斧頭與員警對峙；員警密錄器拍下，多次喝斥「刀放下！刀放下！我要開槍喔、真的要開槍喔」，辛仍緊握斧頭，更在員警要衝上前時迅速揮舞，差點攻擊到員警。

最後員警趁辛姓老翁一個不注意，衝上前用警棍打掉斧頭，員警瞬間衝上將辛壓制在地，才讓他束手就擒；由於辛也有膝蓋外傷，員警在金華派出所將他拘束後，先請救護人員送往永康奇美醫院治療，目前老翁已帶回第六分局，正製作筆錄詢問中。

台南市消防局指出，今天上午11時1分獲報，南區新樂路一間住戶有爭吵聲音，鐵捲門內冒出火跟煙，鄰居呼喊後沒有反應，通報警消；消防出動20車39人趕往，33歲的王姓永華隊員一到場就被老翁持斧頭攻擊，頭部被砍傷，30歲陳姓德興義消頭部撕裂傷、左手劃傷。

屋主52歲黃姓婦人也被斧頭攻擊，頭撕裂傷，雙膝蓋外傷，所幸意識皆清醒，送成大急救；成大醫院表示，目前王姓消防員經治療後已出院，另外二人留院觀察中 。消防局其餘出勤人員在11時13分將火勢撲滅，從4樓帶下屋主27歲兒子，火警並未造成人員傷亡

消防局長楊宗林獲報，12時30分趕往醫院探視受傷同仁，並頒發慰問金，指示從優敘獎；2名消防人員與黃姓婦人待傷勢穩定後，警方也將製作筆錄，釐清案發經過。

辛姓老翁一路開救護車逃回南住處地下停車場，還下車後持斧頭與員警對峙，員警多次喝斥「刀放下！我要開槍喔」，辛仍緊握斧頭，更向員警揮舞。記者袁志豪／翻攝

辛姓老翁一路開救護車逃回南住處地下停車場，還下車後持斧頭與員警對峙，員警多次喝斥「刀放下！我要開槍喔」，辛仍緊握斧頭，更向員警揮舞。記者袁志豪／翻攝

83歲辛姓老翁今天疑似在黃姓妻子的52歲妹妹屋內發生口角，竟不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。記者袁志豪／翻攝

83歲辛姓老翁今天疑似在黃姓妻子的52歲妹妹屋內發生口角，竟不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。記者袁志豪／翻攝