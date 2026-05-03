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高雄男毒駕拒檢撞2車、一家4口機車釀3傷 吞12張罰單最高罰27萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

凌姓男子昨晚9時許無照毒駕行經高市大中一路，員警發現他車牌鍍膜反光，凌拒檢逃逸，連擦撞2車和一家4口的2機車，釀騎士父母和女兒受傷，後自撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品；警方除將凌依法送辦外，另對他開出12張違規最高可處27萬600元罰單。

左營警分局指出，博愛四路派出所員警昨晚9時許轄區巡邏，發現凌姓男子（48歲）駕駛的馬自達轎車車牌疑似鍍膜異常反光，遂上前示意停車受檢，但凌男拒檢駕車逃逸。

警方立即通報攔截圍捕並尾隨監控，凌男行駛大中一路西向東，於路口欲由快車道右轉民族一路，擦撞林姓女子（43歲）駕駛的轎車及朱姓女子（42歲）駕駛的BMW轎車。

後波及在機車待轉區由鄭姓男子（51歲）和妻子史姓女子（48歲）分別雙載20歲兒子和19歲女兒的機車，導致鄭和女兒輕傷、史女右腳骨折；及凌男轎車後自撞分隔島路樹，被趕抵警網逮捕。

警方控制凌男後，在車內查扣安非他命2包、毛重6.68公克及吸食器等物；凌男經酒測，無飲酒情事，唾液快篩試劑測出呈現甲基安非他命陽性反應；警詢後依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦；詳細肇責待交通大隊分析研判。

交通違規部分，警方另對凌男開出12張包括闖紅燈、拒檢、無照致人受傷、毒駕等最高可處27萬600元的罰單。

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凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和2機車釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝
凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和2機車釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝

凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和2機車，釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝
凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和2機車，釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝

凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和一家四口的2機車（如圖）釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝
凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和一家四口的2機車（如圖）釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝

凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和2機車，釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝
凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和2機車，釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝

凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和2機車，釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝
凌姓男子昨晚駕車在高市左營區拒檢逃逸，擦撞2轎車和2機車，釀3傷，後撞分隔島就逮，車中被起出2包毒品。記者石秀華／翻攝

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