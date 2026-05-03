頭份市街頭命案男子疑不滿被嘲笑 涉持折疊刀刺死室友

苗栗縣頭份市昨晚當街發生命案，警方漏夜查訪，初步研判人力仲介臨時工林姓男子疑不滿陳姓租住處管理員長期嘲笑，酒後持折疊刀朝陳身上涉嫌往死裡刺，陳上半身1、20處刀傷，送醫傷重不治，全案依殺人罪嫌究辦。

警方初步調查，林男（51歲）、陳男（56歲）是7、8年的室友，租住在兩隔壁房間，陳男代房東管理住戶，林疑因不滿陳長期嘲笑經濟能力差，林昨天晚上9點半左右在頭份市租住處外自強路，酒後積怨爆發，兩人又發生口角，林一時情緒失控，持折疊刀猛刺陳上半身1、20刀。

陳血流如注，倒在血泊中，林男行凶後打電話報案「刺死人」，頭份分局警網趕到當場逮捕，陳經送醫搶救，仍傷重不治，這起命案發生在市區，一些路人目擊過程，林男行凶往死裡刺，相當恐怖，林男夜間不接受訊問，殺人動機等還待進一步調查釐清。

苗栗縣頭份市街頭命案，林姓男子酒後行凶後報案，警方當場逮捕。圖／頭份警察分局提供