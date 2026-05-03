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高雄男疑毒駕拒檢逃逸擦撞4汽機車釀3傷 網：離警匪追逐最近一次
凌姓男子昨晚9時許駕車行經高市大中一路，被巡邏員警發現車牌鍍膜反光，凌拒檢逃逸，在民族路擦撞2轎車和2機車，釀3人受傷，後自撞分隔島就逮，車中起出2包毒品，懷疑凌涉毒駕；有網友目擊過程，驚呼第一次離警匪追逐這麼近。
左營警分局指出，博愛四路派出所員警昨晚9時許轄區巡邏，發現凌姓男子（48歲）駕駛的馬自達轎車車牌疑似鍍膜異常反光，遂上前示意停車受檢，但凌男拒檢駕車逃逸。
警方立即通報攔截圍捕並尾隨監控，凌男行駛大中一路西向東，於路口欲由快車道右轉民族一路，擦撞林姓女子（43歲）駕駛的福特轎車及朱姓女子（42歲）駕駛的BMW轎車。
後波及在機車待轉區2輛機車，導致鄭姓男子（51歲）和史姓女子（48歲）及其乘客鄭姓女子受輕傷（19歲）；凌男轎車後自撞分隔島，被趕抵警網逮捕。
警方控制凌男後，在車內查扣第二級毒品安非他命2包、毛重6.68公克及吸食器等物；凌男經酒測，無飲酒情事，警方懷疑凌毒駕；警詢後依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦；詳細肇責待交通大隊分析研判。
※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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