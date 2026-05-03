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苗栗頭份街頭男子身中20多刀傷重不治 警方逮捕涉嫌行凶酒友

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣林姓、陳姓臨時工昨天晚間疑酒後起口角，林姓持水果刀在租住處外頭份市自強路騎樓，涉嫌刺殺陳20多刀，陳經緊急送醫，仍傷重不治，頭份警察分局逮人，依殺人罪查辦中。

頭份市自強路市區昨天晚上9點半左右發生命案，縣府消防局接獲報案，頭份分隊人車趕到，陳姓男子（56歲）倒在自強路騎樓血泊中，陳失去去呼吸心跳，經送醫急救，晚間10點多傷重不治，頭份分局在現場壓制逮捕涉嫌行凶的50多歲林姓男子，林滿身酒氣。

警方初步查訪目擊者，林、陳是臨時工，也是租屋室友，平日也會一起吃飯喝酒，昨晚兩人疑因酒後起口角，林持水果刀追到租屋外騎樓，陳倒地也不罷手，過程5、6分鐘，陳中了20多刀，集中在上半身，全案由警方進一步處理中。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

苗栗縣頭份市自強路市區昨天晚上9點半左右發生命案，陳姓男子身中20多刀，送醫傷重不治，警方逮捕涉嫌行凶林姓男子調查中。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市自強路市區昨天晚上9點半左右發生命案，陳姓男子身中20多刀，送醫傷重不治，警方逮捕涉嫌行凶林姓男子調查中。圖／民眾提供

命案 警察 頭份

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