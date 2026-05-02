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獨／台中8旬資收婦遭猛撞 毒駕男愣19秒後「踩油門直接輾斃」下場慘了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子去年開1輛黑色賓士撞上徒步推資源回收車的88歲江姓老婦，陳停下19秒後，竟再踩油門直接輾過對方，釀江捲入車底慘死；陳一度依過失致死罪嫌20萬元交保，但檢方查出他吸食毒開咖啡包上路，尿液驗出高濃度第三級毒品成分，改依毒駕致死罪嫌起訴，全案將由國民法官審理。

警方去年8月28日一早7點多獲報，南屯區環中路三段有車輛撞擊行人車禍，到場發現陳姓男子（39歲）開黑色賓士沿環中路三段外側車道，撞上前方徒步推資源回收的江姓婦人。

警方調監視器發現，陳撞人後非但沒下車查看，竟往前慢速行駛輾過倒在地上的江婦，釀江傷重一度失去呼吸心跳緊急送醫院搶救，仍於上午11點多死亡。

據了解，陳男平時經營消防工程公司，當下一度辯稱開車途中接聽手機，沒注意才撞到人，但因一時慌張，想停到路邊查看才繼續開；另江婦每天習慣早起，常在南屯區一帶做資源回收，一大早就會拿去變賣加減補貼家用，未料突遇橫禍。

警方初步確認陳撞人後沒下車，還緩慢向前行駛輾過人，認定他有殺人故意，依殺人罪嫌將他移送，台中地檢署複訊後改依過失致死罪嫌諭令其20萬元交保。

檢方事後查出，陳男前一天27日深夜在南屯區公司內服用有第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」的毒品咖啡包，28日清晨5點多毒駕上路，先是到西屯一處行館找朋友，7點多離開時在南屯環中路撞上江。

陳停留19秒後，再踩油門向前，導致江滾入車下底盤，再遭右輪、後輪輾壓腳部2次，傷及頭、頸椎及骨盆身亡；陳尿液送驗，呈現「4-甲基甲基卡西酮」、「4-甲基麻黃鹼」陽性，濃度分別達1000ng／ml、118ng／ml。

檢方偵結依毒駕致死罪嫌起訴陳，全案將由台中地院國民法官審理。

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陳男去年8月駕駛黑色賓士行經南屯區環中路，撞上徒步推資源回收車的88歲江姓老婦還輾過害斃命。圖／報系資料照
陳男去年8月駕駛黑色賓士行經南屯區環中路，撞上徒步推資源回收車的88歲江姓老婦還輾過害斃命。圖／報系資料照

陳男撞上88歲江姓婦人再輾過害斃命，檢方查出他竟然還毒駕，依毒駕致死罪嫌起訴，全案將由國民法官審理。圖／報系資料照
陳男撞上88歲江姓婦人再輾過害斃命，檢方查出他竟然還毒駕，依毒駕致死罪嫌起訴，全案將由國民法官審理。圖／報系資料照

台中 毒駕 車禍

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