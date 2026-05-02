北市驚傳飛車搶奪 毒品男「掛他人車牌犯案」被警識破1小時落網

55歲吳姓男子疑缺錢買毒，今天中午騎車隨機鎖定路邊婦人「飛車行搶」，得手包包後一路竄逃至萬華第一果菜批發市場堤外停車場，期間換車牌躲避查緝，警方調閱監視器畫面認定他沒回家，一小時內抓到他，在他身上查扣2800元現金，警詢後依搶奪等罪嫌移送法辦，並建請檢方聲押。

警方調查，43歲洪姓女子今天中午徒步出門，撐傘、背包包行經民族西路32巷，期間吳男騎機車從後行搶，一手搶走包包後催油門揚長而去，洪女見狀大喊搶劫，一名熱心民眾幫忙抓人，仍追趕不及。

大同警方今天下午近1點獲報，民族西路32巷與承德路3段113巷口發生搶奪，立刻調閱監視器畫面追人，並通報鄰近士林、萬華分局抓人，期間吳男為了躲避追查，把洪女包包內的手機丟棄，還更換車牌擾亂警方追查。

警方偵查發現，吳男先以偷竊他人而來的車牌行搶，搶完後「再掛回自己原本的車牌」，企圖製造「別人行搶」的假象，只是遭專案小組交叉比對後戳破，確認他身分是萬華區毒品人口，且有搶奪、毒品等前科。

專案小組展開圍捕，發現吳男最後騎車進入萬華第一果菜批發市場堤外停車場，經巡查，下午2點他，在身上查獲贓款2800元，並在機車附近的草叢找到包包、錢包等物品，警詢後依搶奪、竊盜等罪嫌移送士林地檢署偵辦，考量他有反覆實施之虞，建請檢察官聲請羈押。

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台北市今天發生飛車行搶，吳姓男子疑缺錢買毒，騎車光天化日強奪路人包包後逃逸，警方一小時內逮捕他。記者翁至成／翻攝