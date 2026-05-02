影／陪同巡迴防詐宣講女警亡 譚艾珍：她正面、樂觀面對事情

台南市警四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡；鄭女去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍巡迴宣導，譚艾珍今專程到其靈前致意，提及她與詠心防詐宣導時，途間車輪爆胎差點趕不上，最終仍化險為夷，她說，詠心個性跟她很像，遇到事情還是用正向、樂觀態度面對。

譚艾珍說，她到台北刑事局、市府治安會報，大部分都是詠心陪伴她，而尚謙（前育平所長）負責開車，後來防詐列車開動後，全台南37區跑，4位女警輪流陪伴她，詠心陪伴她的時間比較久。

她表示，詠心畢竟是藝術相關學系舞蹈系畢業的，跟她比較談得來，再加上她們兩個人的個性比較像，所以把詠心當作自己的孫女一樣，本來想說準備要喝喜酒的，結果突然間這樣。

她指出，她已經是個有修練過的人，可是遇到這件事，自己也是心痛、很痛，她覺得要最需要安慰的是詠心的媽媽，在家裡頭一整天聽到哥哥哭、弟弟哭、姊姊哭，男朋友還哭到跪在地上，然而，媽媽很堅強，她能做的就是牽著媽媽的手，告訴哽咽媽媽說把心定下來。

她提到與詠心之間的小故事，她說，詠心一直都很開朗，她們兩個人在一起時都會比較熱鬧，她也是這種個性。

她表示，有一次趕往學甲區反詐騙宣導，還差五分鐘的車程，尚謙所長的輪胎被鐵片刺破了，就爆胎在路邊，而且時間也快到了，所以所長真的很著急，幾乎是半蹲跪在地上很困擾，隨後馬上打電話請求附近派出所前來支援。

她又說，當時，她跟詠心說他跪在地上「好可憐」，詠心說「對呀，我們來跟他照相」，所以把所長叫起來，兩人很開心的YA，所長則一臉苦笑，就她們兩個人個性，遇到事情還是用正向、樂觀態度面對；剛好附近派出所的同學開著警車前來，時間剛剛好很順利的把她們送到了，她說「你看不是都剛剛好嘛」，她說，詠心的個性真的跟她很合得來，所以跟她特別的親。

她說，很多網友都說捨不得，可是捨不得歸捨不得，但是事情發生了，我們只能夠放下自己的焦慮、悲傷，我們用穩定的心來為她祈禱，或者為她頌經都可以；她也跟詠心媽媽說「她的靈性層次更提升了」，所以我們自己也要更用功。我們要跟著她的腳步，藉這次機會來檢視自己，我們應該還要再多做點什麼，來面對未來的生命大事。