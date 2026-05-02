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影／提款機前猛領錢 新北警盤查不僅是車手還背4條通緝

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子日前在新北市中和區1台提款機前持卡猛領錢，永和員警巡邏路過察覺有異上前盤查，不僅查出他是詐團車手還身背4條通緝，身上並搜出毒品，警詢後依詐欺洗錢防制法、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦；另通緝部分依法解送發布機關歸案。

新北市永和警方日前巡邏在轄區對面的中和區中和路上，發現陳姓男子（24歲）站在1台提款機前持卡猛領錢，且神色慌張、不停東張西望，員警察覺有異上前盤查，陳男一開始還堅持提錢有什麼錯。

員警將人帶返派出所，不僅發現他所持金融卡非本人所有，確認是詐團提領車手，現場查扣詐欺贓款9萬元、金融卡1張、智慧型手機1支，涉及詐欺、洗錢等罪名，並遭雲林地院、雲林地檢及彰化地檢等機關發布4案通緝犯。

經深入追查又在陳男隨身包包內查獲彩虹菸8支、依託咪酯煙彈1顆及電子菸桿1支。警詢後依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦；另通緝部分依法解送發布機關歸案。

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陳姓男子日前在新北市中和區中和路上1台提款機前猛領錢，永和員警巡邏路過察覺有異上前盤查，不僅查出他是詐團車手還身背4條通緝。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子日前在新北市中和區中和路上1台提款機前猛領錢，永和員警巡邏路過察覺有異上前盤查，不僅查出他是詐團車手還身背4條通緝。記者王長鼎／翻攝

陳姓男子日前在新北市中和區中和路上1台提款機前猛領錢，永和員警巡邏路過察覺有異上前盤查，不僅查出他是詐團車手還身背4條通緝。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子日前在新北市中和區中和路上1台提款機前猛領錢，永和員警巡邏路過察覺有異上前盤查，不僅查出他是詐團車手還身背4條通緝。記者王長鼎／翻攝

陳姓男子日前在新北市中和區中和路上1台提款機前猛領錢，永和員警巡邏路過察覺有異上前盤查，不僅查出他是詐團車手還身背4條通緝。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子日前在新北市中和區中和路上1台提款機前猛領錢，永和員警巡邏路過察覺有異上前盤查，不僅查出他是詐團車手還身背4條通緝。記者王長鼎／翻攝

陳姓男子日前在新北市中和區中和路上1台提款機前猛領錢，永和員警巡邏路過察覺有異上前盤查，不僅查出他是詐團車手還身背4條通緝。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子日前在新北市中和區中和路上1台提款機前猛領錢，永和員警巡邏路過察覺有異上前盤查，不僅查出他是詐團車手還身背4條通緝。記者王長鼎／翻攝

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