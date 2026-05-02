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恩將仇報殺老闆一家三口 更生人強盜殺人未遂遭重判

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名陳姓男子入獄服刑多年，去年5月剛出獄即獲大寮區某金屬加工廠楊姓老闆好心收留擔任雜工，未料陳男不知感恩，僅因缺錢花用，竟於深夜潛入工廠宿舍行竊，失風後更持美工刀狂砍老闆一家3口，連未成年幼子也不放過，險些鬧出人命，高雄地方法院審結，痛批陳男手段凶殘且犯後毫無悔意，依殺人未遂罪重判有期徒刑9年6月。 

判決書指出，陳姓男子（46歲）過去犯下多起竊盜案件，入獄服刑長達6年半，去年5月才剛縮短刑期執行完畢出監，楊姓老闆見他是更生人，非但不嫌棄，還好心收留他到金屬加工廠擔任雜工，期間甚至曾同意讓他預支薪水，盼能助他重新做人。 

未料去年10月27日深夜11時許，陳男因缺錢花用，竟恩將仇報，攜帶一把長達8公分的鋒利美工刀，潛入工廠辦公室翻找財物，因未尋獲值錢物品，陳男隨後闖入工廠後方楊姓老闆一家3口的住處，見楊男等人仍在熟睡，竟由竊盜轉為強盜犯意，直接朝楊男頸部要害揮砍，企圖壓制對方交出財物。 

楊男因劇痛驚醒，奮不顧身徒手與陳男爆發激烈拉扯，導致臉部、肩膀及手掌多處遭砍傷，頸部更受有深部切割傷及血管肌肉損傷，身旁的蔡姓妻子見狀上前攔阻，左手掌也遭陳男殘忍割破。

此時，被驚呼聲嚇醒的12歲幼子為拯救父母，機警拿起鋁製球棒敲擊地面試圖轉移陳男注意力，殺紅眼的陳男竟將目標轉向男童，持刀在廠房內瘋狂追逐作勢刺砍。

楊姓夫妻見愛子遭惡徒追殺，趁隙將兒子拉進辦公室反鎖並崩潰報警求援，陳男聽聞報警聲隨即倉皇逃離現場，並搭乘火車逃往台南林鳳營，更換衣物並丟棄凶器躲藏。

警消獲報趕抵，緊急將身受重傷、倒臥血泊的楊男送醫急救，經實施頸部血管探查、吻合及肌肉修補等重大手術後，才驚險撿回一命。 

高雄地院審理時，陳男雖坦承客觀犯行，卻對案情避重就輕，甚至在偵查階段一度辯稱楊男的嚴重傷勢是自身反抗所致，企圖將罪責推託。

法官於判決理由中嚴厲斥責，陳男與雇主一家無冤無仇，雇主更曾大方借款濟弱，陳男卻僅因缺錢便對昔日恩人痛下殺手，嚴重蔑視他人生命與財產安全，且有逃亡、滅證之舉，顯見毫無悔意，最終法院從重依殺人未遂罪將其判處9年6月徒刑。全案仍可上訴。 

慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。記者巫鴻瑋／翻攝
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