吞85顆毒膠囊闖關 匈牙利男為萬元美金當人體運毒機

高雄小港機場查獲一名匈牙利籍男子為賺取約1萬美元報酬，鋌而走險擔任「人體運毒機」，在柬埔寨吞下高達85顆海洛因膠囊後，搭機闖關，檢警在他體內起出大量毒品，高雄地院審結，考量該男僅為運毒集團底層，且毒品未流入市面，雖運輸一級毒品面臨死刑或無期徒刑重罪，法官兩次減刑後，輕判其有期徒刑8年6月，執行完畢驅逐出境。

判決書指出，匈牙利籍男子 SZTOJKA SANDOR 因積欠債務亟需金錢，接受名為「Frank」的男子邀約，允諾事成後可獲8千至1萬美元報酬，去年12月初，他依指示飛往柬埔寨，將85顆包有第一級毒品海洛因的膠囊吞入體內，隨後搭機於同月11日飛抵高雄，入住市區商務飯店。

檢警早已掌握情資，於隔天持拘票前往飯店搜索，當場查扣他已排出體外的74顆海洛因膠囊，警方為慎重起見，將其帶往國軍高雄總醫院進行X光與斷層掃描檢查，確認其體內仍有殘留，隨後再排出11顆膠囊，經鑑定，這85顆海洛因膠囊純度極高，總重逾858公克。

該男坦承運毒，但辯稱不知膠囊內是海洛因，並稱自己是遭「Frank」威脅，若不從家人會有危險，但法官指出，跨國走私毒品需縝密分工，集團不可能將高價毒品交給無意願者吞服，且該男跨國移動期間人身自由未受拘束，認定其為獲取報酬自願參與，駁回脅迫抗辯。

運輸第一級毒品依毒品危害防制條例，法定本刑為死刑或無期徒刑，不過合議庭認為，該男到案後自白犯行，依法先予減刑，再審酌他並非主導策畫者，僅居於犯罪最底層，承受極高生命危險獲利卻微薄，加上毒品入境隔天即被查獲，並未流入市面危害國人，若判處減刑後的最低刑度15年仍嫌過重。

法官最終依犯罪之情狀顯可憫恕規定遞減其刑，依共同運輸第一級毒品罪，判處有期徒刑8年6月，並考量其對我國治安具潛在風險，宣告於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。全案仍可上訴。

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