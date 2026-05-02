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喪屍煙彈加香精調配各種口味 警破獲毒品分裝場藏身出租屋

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北警方日前破獲毒品分裝場藏身板橋區出租屋，邱姓男子利用香精調味，將喪屍煙彈變化出不同口味吸客。警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大針對近期嚴重危害社會治安，俗稱喪屍煙彈的新興毒品「依托咪酯」加強查緝，日前接獲線報持搜索票在板橋區1處出租民宅內破獲毒品分裝場，當場逮捕主嫌邱姓男子，同時搜出大量依托咪酯油、粉末及電子爐、調味香精等分裝工具，及時攔截該批毒品外流危害國人健康。

警方調查，邱男（52歲）利用板橋區1間出租民宅作為掩護，私下調配、分裝依托咪酯煙彈對外販售牟利，為吸引回頭客，邱會依照客人需求購買冰淇淋及焦糖等風味香精進行調配，提供專屬的客製化喪屍煙彈，增加口感吸引年輕買家。

警方在現場查扣安非他命2包、依托咪酯油5罐，重達200多公克、依托咪酯粉末1罐、已填充完成煙彈及空煙彈數顆。

驚中查扣小型電子爐、燒杯、甘油、丙二醇、冰淇淋及焦糖等風味香精、注油針筒、玻璃攪拌棒及電子磅秤等整套分裝設備，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，新北市刑大強調，將持續追查毒品原料來源及去向。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北警方日前破獲毒品分裝場藏身板橋區出租屋，邱姓男子利用香精調味，將喪屍煙彈變化出不同口味吸客。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前破獲毒品分裝場藏身板橋區出租屋，邱姓男子利用香精調味，將喪屍煙彈變化出不同口味吸客。記者王長鼎／翻攝

新北警方日前破獲毒品分裝場藏身板橋區出租屋，邱姓男子利用香精調味，將喪屍煙彈變化出不同口味吸客。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前破獲毒品分裝場藏身板橋區出租屋，邱姓男子利用香精調味，將喪屍煙彈變化出不同口味吸客。記者王長鼎／翻攝

毒品 新北

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