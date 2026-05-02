蝦皮賣玩具槍具「殺傷力」 清大碩士借學長帳號…險面臨槍砲重罪

清華大學李姓碩士將蝦皮帳號借用中國籍伊姓學長，伊賣場上出售的「TB500左輪發射器」經警方鑑定為具殺傷力改造手槍，檢方起訴李涉犯幫助犯非法販賣非制式手槍罪嫌；法院查，李受高等教育，自知槍枝禁令，其無槍枝專業，也未和伊分潤、獲利，難認他有故意，判李無罪，可上訴。

檢方起訴指出，李男用父親名義申辦蝦皮帳號，並借給研究所學長、中國籍的伊姓男子（年籍不詳）使用，伊用該帳號經營賣場，販賣具殺傷力的「TB500左輪發射器（俗稱天空法警）」，認定李男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例幫助犯非法販賣非制式手槍罪嫌。

台中地院審理時，李男堅決否認幫助販賣槍枝，辯稱知道伊男在賣玩具槍，因為大陸人不能申辦蝦皮帳號才借他，自己不知伊賣的玩具槍有殺傷力，沒有幫助販賣的意思，他不認罪。

因本案是警方網路巡邏，在該賣場購入TB500左輪發射器後送刑事局鑑定，發現屬於非制式手槍，組裝已貫通金屬槍管、金屬轉輪，擊發功能正常，可供擊發子彈，認定「具殺傷力。」

中院查，李男用父親、本人名義各申請1個蝦皮帳號，父親名義帳號的賣場販賣玩具、生存遊戲裝備、盲盒、動漫周邊、節慶搞怪及創意商品，還有健身用品；李本人帳號的賣場，則販售綜合型玩具、娛樂百貨。

中院認為，李男稱自己有經營網拍，對於伊販賣玩具涉具殺傷力玩具，未提高警覺仍借帳號給他使用，辯詞並非無憑。

中院也發現，李男受高等教育，為國立清華大學碩士，也有正當工作，而他無相關槍枝專業或技能，依其學識教育程度，對於我國嚴格管制槍枝規定，自是知之甚詳，本案檢方未提出李出借帳號有何固定獲利，也沒舉證李、伊在賣場上有和分潤，難證李因利之所圖，甘冒風險借帳號給伊。

此外，本案查扣TB500左輪發射器售價1878元，與一般改造槍上萬元價差懸殊，難認李主觀上有有幫助或與他人共犯販賣具有殺傷力槍枝的直接，或間接故意，判他無罪。