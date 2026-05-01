抓到了！高雄男毒駕拒檢撞傷副所長 逃3小時躲稻田露出頭狼狽被逮

陳姓男子今天傍晚駕車搭載女友人，因未繫安全帶在高市神農路被高市鳳山警分局文山派出所副所長廖志皓與警員陳家澤攔查，陳拒檢衝撞致廖員手腳受傷，陳員情急朝車輪開3槍仍被陳兔脫；警方追緝3小時，後發現陳躲在黑漆的大寮區田中央露出一顆頭，警方圍捕逮人，事後測出陳涉毒駕。

鳳山警分局指出，文山所副所長廖志皓與警員陳家澤今天傍晚5時32分許於建國路三段與文昌路口執行巡邏勤務，發現租賃轎車駕駛陳姓男子（46歲）未依規定繫安全帶，車上搭載王姓女友人（53歲）遂示意其靠邊停車受檢。

當時陳假意配合，後拒檢加速逃逸，2警尾隨欲再次攔查時，陳竟加速衝撞副所長廖志皓的警用機車，導致廖摔倒，所幸僅手、腳擦挫傷。

當時陳員見副所長廖員受傷，情況危急下，朝該車輪胎及車身開槍3發示警制止，但駕駛仍兔脫，加速駛離現場逃逸。廖員被送往國軍高雄總醫院治療，幸意識清楚、無生命危險。

線上警網以車追人，並調閱沿線監視器及車辨系統，發現陳男逃往大寮區，3小時後發現他將轎車棄置在大寮區溪寮路堤防一帶，警方在周圍地毯式搜索，半小時後，先發現王女在田邊，警員以手電筒探照，發現漆黑一片的田中央竟有顆頭晃動，確認是陳男，隨即趨前圍捕。

陳落網辯稱，因怕酒駕被查獲才逃逸，警方將他帶回，施以酒測，酒測值〇，後以毒品唾液快篩檢測，結果測出陽性；警詢後，將依妨害公務、傷害及公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕；圖為陳男轎車有彈孔痕。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝