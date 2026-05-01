快訊

香港車手領完贓款秒出境 通緝中竟再來台爽玩…下場遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

抓到了！高雄男毒駕拒檢撞傷副所長 逃3小時躲稻田露出頭狼狽被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今天傍晚駕車搭載女友人，因未繫安全帶在高市神農路被高市鳳山警分局文山派出所副所長廖志皓與警員陳家澤攔查，陳拒檢衝撞致廖員手腳受傷，陳員情急朝車輪開3槍仍被陳兔脫；警方追緝3小時，後發現陳躲在黑漆的大寮區田中央露出一顆頭，警方圍捕逮人，事後測出陳涉毒駕

鳳山警分局指出，文山所副所長廖志皓與警員陳家澤今天傍晚5時32分許於建國路三段與文昌路口執行巡邏勤務，發現租賃轎車駕駛陳姓男子（46歲）未依規定繫安全帶，車上搭載王姓女友人（53歲）遂示意其靠邊停車受檢。

當時陳假意配合，後拒檢加速逃逸，2警尾隨欲再次攔查時，陳竟加速衝撞副所長廖志皓的警用機車，導致廖摔倒，所幸僅手、腳擦挫傷。

當時陳員見副所長廖員受傷，情況危急下，朝該車輪胎及車身開槍3發示警制止，但駕駛仍兔脫，加速駛離現場逃逸。廖員被送往國軍高雄總醫院治療，幸意識清楚、無生命危險。

線上警網以車追人，並調閱沿線監視器及車辨系統，發現陳男逃往大寮區，3小時後發現他將轎車棄置在大寮區溪寮路堤防一帶，警方在周圍地毯式搜索，半小時後，先發現王女在田邊，警員以手電筒探照，發現漆黑一片的田中央竟有顆頭晃動，確認是陳男，隨即趨前圍捕。

陳落網辯稱，因怕酒駕被查獲才逃逸，警方將他帶回，施以酒測，酒測值〇，後以毒品唾液快篩檢測，結果測出陽性；警詢後，將依妨害公務、傷害及公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕；圖為陳男轎車有彈孔痕。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕；圖為陳男轎車有彈孔痕。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕；圖為車上女友人。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子今晚駕車拒檢撞傷文山所副所長，另名警員朝車身開3槍仍兔脫，陳逃3小時躲稻田露出頭，狼狽被逮，事後被測出毒駕；圖為車上女友人。記者石秀華／翻攝

高雄 毒駕

延伸閱讀

警察開3槍示警！高雄駕駛拒檢竟衝撞 犯嫌兔脫畫面曝光

車上藏毒還傷警竟無罪！法官認定員警「違法搜索」在先

龜山警攔查可疑車輛揪出3失聯移工！駕駛推警察遭法辦 1人藏毒被逮

嘉義男吸毒遭列管拒絕驗尿 與警僵持3小時反控執法過當

相關新聞

抓到了！高雄男毒駕拒檢撞傷副所長 逃3小時躲稻田露出頭狼狽被逮

陳姓男子今天傍晚駕車搭載女友人，因未繫安全帶在高市神農路被高市鳳山警分局文山派出所副所長廖志皓與警員陳家澤攔查，陳拒檢衝撞致廖員手腳受傷，陳員情急朝車輪開3槍仍被陳兔脫；警方追緝3小時，後發現陳躲在黑

警察開3槍示警！高雄駕駛拒檢竟衝撞 犯嫌兔脫畫面曝光

高市鳳山區今天傍晚5時32分許驚傳槍響！文山派出所副所長廖志皓與警員陳家澤巡經神農路，見租賃轎車駕駛未繫安全帶，示意停車，沒料駕駛拒檢並衝撞警用機車，致廖員腿擦挫傷，陳員見狀情急下朝轎車輪胎開3槍，但

台南「老老照顧」釀憾事 專家建議從這件事掌握獨老狀況

台南前天發生84歲妹妹持刀殺死91歲姊姊的長照悲歌，老老照顧釀憾事，南市社會局籲照顧者勿獨自承擔、可撥打1966求助。專家認為，個案狀況隨時有變化，更需要主動發現，建議跨部會合作，衛政串接社政，從健保

老老照顧釀憾事 南市社會局：勿獨自承擔壓力撥打1966求助

台南市發生84歲妹妹殺害91歲姊姊，台南市社會局表示4月29日下午6時接獲通報後，當下立即指派社工前往案家關懷訪視，瞭解家屬的需求，並同步通報台南檢察署及台南市警察局婦幼隊。

84歲妹殺91歲姊 南市府：剛完成長照訪視不久卻發生憾事

台南市中西區84歲的葉姓婦人與91歲的胞姊同住公寓，疑因姊姊不堪長期病痛，數度表示想不開；葉姓妹妹昨天深夜持刀朝姊姊的右頸割下待姊姊氣絕才打電話報案；對此兩位高齡未婚姊妹同住、彼此扶持，屬於典型「老老

長照悲歌！84歲妹持刀殺死91歲姊 里長嘆：台灣老人的悲哀

台南市中西區84歲的葉姓婦人與91歲的胞姊同住公寓，疑因姊姊不堪長期病痛，數度表示想不開；葉姓妹妹昨天深夜持刀朝姊姊的右頸割下待姊姊氣絕打電話報案。當地里長說，兩姊妹感情還好，經濟也過得去，曾協助申請

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。