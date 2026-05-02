觀察站／總統特赦 補不了長照破洞

台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姊姊的悲劇。圖／讀者提供 吳淑玲

總統今年二月才以「免刑不免罪」特赦台北八旬母悶死癱瘓兒的案件，試圖回應高齡照顧的無奈與人道困境，未料不到三個月，台南再爆類似悲劇，八十四歲葉婦不忍姊姊病痛纏身，持刀將其殺害後自首。我國失能人口已達八十萬人，未來十年內將破一百萬人，如果國家面對長照悲歌皆以特赦為出口，未補上制度的破洞，照顧殺人只會一再重演。

政府近年大力推動長照，長照三點○更強調「醫養合一」，理想是出院與長照無縫接軌，喊出「零天空窗」目標，但台南案卻在長照服務等待期就發生憾事。長照制度長期以來都假設照顧者會主動求助，現實是長照家庭多為「老老照顧」，照顧者本身也已衰弱，加上長者普遍不願麻煩他人，資源難以進入，此案若非友人協助通報，恐根本不會啟動申請。現行長照不斷強調服務量能，但還需克服如何將服務「主動」提供給長照家戶。

此外，長照制度仍隱含「家庭優先承擔」價值觀，將照顧責任默認為家務延伸，公共資源僅作為補充。此設計使得支持重心偏向尚具照顧能力的家庭，對於高強度、重症照顧需求的家庭，反而支撐不足，若經濟能力有限，一旦照顧負荷超出臨界點，整個家庭都可能走向毀滅。

台南與台北兩案並非偶發悲劇，當政府一方面以特赦回應個案，另一方面卻未實質改善長照銜接、主動提供服務，或強化重症支持等，等同將照顧者長期置於制度邊緣。若政策無法在危機發生前，給予有效的支持，屆時只會再重演一次，社會給予同情、司法再特赦的方式收尾。