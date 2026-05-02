長照悲歌重演 專家：醫療須與長照銜接

台南市八十四歲葉婦不忍九十一歲姊姊長期飽受病痛困擾，持刀將其殺害；而該案於三月因跌倒，由照顧者友人協助申請長照服務，卻在服務尚未進入時，就發生悲劇事件；專家指出，此案明顯是「長照空窗期」漏接對象，凸顯跨部會需加強溝通，避免類似案件再次發生。

國立台北護理健康大學長照系主任陳正芬說，此案與過往被系統漏接的案件截然不同，案家已申請長照並獲得啟動，只是正處服務連結的空窗期，就發生憾事。

陳正芬說，長照三點○不斷強調其精神為「醫養合一」，醫療必須要與長照銜接，但此案明顯未獲得最妥適的照顧，凸顯跨部門的溝通還需強化。

中華民國家庭照顧者關懷總會陳景寧說，每逢發生照顧殺人案件，政府多會採取「增訂轉介指標」、「加強訪視」等方式，強調會擴大社會安全網，但按過去經驗都證明難以阻止下一次的長照悲歌。

她認為，政府應回到根本，全面檢視照顧殺人的成因，無論是長照銜接空窗期，還是重症支持力道不足，又或是照顧者無外包照顧的觀念，都應邀集民間團體，共同討論近年案件樣態，從中找出可以支持長照家庭所需的資源。

陳景寧說，現行制度對重度失智、失能者的支持明顯不足，以補助結構為例，目前居家與日照服務最高每月可達三萬六千元，一旦選擇入住機構，每月補助僅剩一萬元，導致經濟能力有限的家庭得被迫持續承擔高壓照顧責任，長期處於身心俱疲甚至崩潰邊緣。

衛福部長照司副司長吳希文說，持續督導地方政府在村里民政體系間建立更緊密的橫向聯繫，當照管專員進行實地評估時，會運用「高負荷家庭照顧者初篩指標」，主動發掘具有高度壓力的照顧者，並將其轉介至「家庭照顧者支持據點」提供專業服務。