聽新聞
0:00 / 0:00

老老照顧悲歌…不忍她病痛 84歲妹殺死91歲姊

聯合報／ 記者邵心杰吳淑玲／台南報導

台南市警二分局調查，上月廿九日一時許接獲報案，隨即派員趕赴現場。經初步調查，現場葉婦涉嫌持刀割劃胞姊頸部，導致被害人受傷失血過多不治。圖／讀者提供
台南市警二分局調查，上月廿九日一時許接獲報案，隨即派員趕赴現場。經初步調查，現場葉婦涉嫌持刀割劃胞姊頸部，導致被害人受傷失血過多不治。圖／讀者提供

台南市八十四歲葉姓婦人長期照顧九十一歲臥病胞姊，上月廿八日衛生局訪視後安排長照服務，未料當晚她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，事後伴屍數小時，次日凌晨才透過親屬向警方報案，事後被羈押。當地里長哽咽感嘆兩姊妹感情好，卻因個性保守難以導入資源，直言「老老照顧」愈來愈多，這悲劇是「台灣老人的悲哀」。

據了解，葉姓姊妹都未婚；鄰居說，葉婦因姊姊長年病痛，約七年前搬去同住，當地藥王里里長邱彌文說，姊姊個性獨立且內向、不喜歡麻煩他人，也不愛社交，後來與妹妹同住，開啟老老照顧生活，因兩人都不願去安養中心，寧可相依為命。

邱彌文說，葉姓姊妹皆已高齡，兩姊妹感情很好，妹妹獨自承擔照顧姊姊的責任，無論在體力或心理上都是極大的壓力。他有向社會局提報為獨居老人，也會定期送物資。

台南市衛生局指出，葉婦的姊姊因跌倒需長照服務，四月廿七日接獲葉婦友人通報後，隔天照顧管理專員即到府訪視評估，因行動、沐浴及飲食等日常功能皆無法自理，屬長照需求等級第七級中重度失能，照專立即規畫後續服務，並銜接照顧資源，葉婦當時也說，盼先住院並聘請看護，出院後再銜接機構喘息，未料當晚就發生憾事。

葉婦向檢警供稱，姊姊於三月跌倒後行動不便，如廁不便還需頻繁換尿布，上月廿八日姊姊透露不堪病痛的厭世想法，她長期的照護壓力瞬間崩潰，深夜涉持刀朝姊姊右頸割畫，但因力氣太小，未一刀畢命，待姊姊氣絕，她順手將凶刀擦拭乾淨，直到廿九日凌晨才打電話請姪子報案。

警方到場發現死者躺在房間床上，現場無打鬥痕跡，查扣作案水果刀、菜刀兩把，死者疑失血過多死亡，仍待剖驗釐清。警方依殺人罪嫌移送後，檢方以有滅證行為與逃亡之虞聲押獲准。

邱彌文說，政府對於高齡者進入日照或長照體系並無強制要求，完全仰賴長者意願或家屬體力支撐，若缺乏專業介入，一旦照顧者崩潰，兩位長者將同時陷入危機。葉婦可能不忍心看到姊姊這麼痛苦才行凶，眾人聽到此事都覺得難過，如今妹妹還需受法律制裁，盼檢察官能了解背後原因。

台南市長黃偉哲對此深表不捨，表示「老老照顧」已成為許多家庭現況，呼籲市民務必及早善用長照資源。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

長照 衛生局 社會局

延伸閱讀

長照悲歌！84歲妹持刀殺死91歲姊 里長嘆：台灣老人的悲哀

84歲妹殺91歲姊 南市府：剛完成長照訪視不久卻發生憾事

長照悲劇…不堪長期照護 八旬妹持刀殺死九旬姊聲押獲准

台南「老老照顧」命案92歲婦身亡 檢將擇期解剖

相關新聞

老老照顧悲歌…不忍她病痛 84歲妹殺死91歲姊

台南市八十四歲葉姓婦人長期照顧九十一歲臥病胞姊，上月廿八日衛生局訪視後安排長照服務，未料當晚她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，事後伴屍數小時，次日凌晨才透過親屬向警方報案，事後被羈押。當地里長哽

觀察站／總統特赦 補不了長照破洞

總統今年二月才以「免刑不免罪」特赦台北八旬母悶死癱瘓兒的案件，試圖回應高齡照顧的無奈與人道困境，未料不到三個月，台南再爆類似悲劇，八十四歲葉婦不忍姊姊病痛纏身，持刀將其殺害後自首。我國失能人口已達八十

抓到了！高雄男毒駕拒檢撞傷副所長 逃3小時躲稻田露出頭狼狽被逮

陳姓男子今天傍晚駕車搭載女友人，因未繫安全帶在高市神農路被高市鳳山警分局文山派出所副所長廖志皓與警員陳家澤攔查，陳拒檢衝撞致廖員手腳受傷，陳員情急朝車輪開3槍仍被陳兔脫；警方追緝3小時，後發現陳躲在黑

長照悲歌重演 專家：醫療須與長照銜接

台南市八十四歲葉婦不忍九十一歲姊姊長期飽受病痛困擾，持刀將其殺害；而該案於三月因跌倒，由照顧者友人協助申請長照服務，卻在服務尚未進入時，就發生悲劇事件；專家指出，此案明顯是「長照空窗期」漏接對象，凸顯

影／碧潭水舞季旁傳當街押人！新店警速逮3人 竟是車手黑吃黑搶百萬

新北市碧潭水舞季今晚閃亮登場，卻驚傳有人當街押人，新店警方獲報僅20分鐘速逮3人，一查竟是車手黑吃黑企圖搶1百多萬元詐騙款，警詢後明天將3人依詐欺及妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警察開3槍示警！高雄駕駛拒檢竟衝撞 犯嫌兔脫畫面曝光

高市鳳山區今天傍晚5時32分許驚傳槍響！文山派出所副所長廖志皓與警員陳家澤巡經神農路，見租賃轎車駕駛未繫安全帶，示意停車，沒料駕駛拒檢並衝撞警用機車，致廖員腿擦挫傷，陳員見狀情急下朝轎車輪胎開3槍，但

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。