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影／碧潭水舞季旁傳當街押人！新店警速逮3人 竟是車手黑吃黑搶百萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市碧潭水舞季今晚閃亮登場，卻驚傳有人當街押人，新店警方獲報僅20分鐘速逮3人，一查竟是車手黑吃黑企圖搶1百多萬元詐騙款，警詢後明天將3人依詐欺及妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市警方今晚7時4分接獲民眾報案，指稱在新店區中央路上直擊2人強押1名男子上車，新店偵查隊與碧潭派出所立即組成專案小組，同時緊急通報歹徒逃逸路線方向，正執行碧潭水舞專案勤務員警協助攔截，順利在案發僅20分鐘，在碧潭水舞會場旁新店區北宜路1段發現歹徒車輛，執行交通維護的員警藉開車使用手機為由，使徒放鬆戒心，成功攔停該作案車輛當場逮人。

據了解，被害人梁姓男子（53歲）為詐欺集團面交車手，剛以假投資真詐騙手法詐欺得手，突遭潘姓男子（35歲）、李姓男子（30歲）強行押上車，所幸有熱心民眾報案並提供相關訊息，讓警方迅速攔車逮人，在車上及嫌犯身上查扣工作證、收款憑證及贓款128萬元，警詢後明將3人依妨害自由及詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市碧潭水舞季今晚登場，卻驚傳當街押人，新店警方20分鐘速逮3人，一查竟是車手黑吃黑企圖搶1百多萬元詐騙款。記者王長鼎／翻攝
新北市碧潭水舞季今晚登場，卻驚傳當街押人，新店警方20分鐘速逮3人，一查竟是車手黑吃黑企圖搶1百多萬元詐騙款。記者王長鼎／翻攝

新北市碧潭水舞季今晚登場，卻驚傳當街押人，新店警方20分鐘速逮3人，一查竟是車手黑吃黑企圖搶1百多萬元詐騙款。記者王長鼎／翻攝
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新北市碧潭水舞季今晚登場，卻驚傳當街押人，新店警方20分鐘速逮3人，一查竟是車手黑吃黑企圖搶1百多萬元詐騙款。記者王長鼎／翻攝
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新北市碧潭水舞季今晚登場，卻驚傳當街押人，新店警方20分鐘速逮3人，一查竟是車手黑吃黑企圖搶1百多萬元詐騙款。記者王長鼎／翻攝
新北市碧潭水舞季今晚登場，卻驚傳當街押人，新店警方20分鐘速逮3人，一查竟是車手黑吃黑企圖搶1百多萬元詐騙款。記者王長鼎／翻攝

贓款 車手 詐騙 碧潭

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