台南「老老照顧」命案92歲婦身亡 檢將擇期解剖

台南市中西區某間公寓發生92歲葉姓老婦臥床求死，負責照顧的84歲妹妹持刀割頸致死命案，引起社會關注，台南地檢署今晚表示，已完成遺體相驗，將擇期解剖確認死因。

南檢今晚告訴中央社記者，警方依殺人罪嫌移送妹妹後，檢方訊後以重罪、有滅證及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。

台南地院表示，妹妹涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，葉女也坦承犯行，因此裁定羈押。

台南市警察局第二分局則說，警方訊後，依殺人罪嫌送辦妹妹，但在考量妹妹犯案後自首、年事已高，無串供及滅證之虞，當時未向檢方請求預防性羈押。

台南市政府衛生局表示，4月27日下午獲報，28日下午專案到府訪視評估後，衛生局啟動服務介入機制，後續將積極安排長照服務；但妹妹當時希望先安排住院及聘請看護協助照顧，出院後再銜接機構喘息服務，未料數小時後還是發生憾事。

警方調查，這對姊妹居住在中西區某間公寓，相依為命，姊姊臥床後由妹妹一手照顧，姊姊自覺病痛難忍，又見妹妹照護辛苦，28日晚間求死，妹妹才持菜刀及水果刀動手，29日凌晨1時許打電話報警自首。