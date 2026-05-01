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警察開3槍示警！高雄駕駛拒檢竟衝撞 犯嫌兔脫畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山區今天傍晚5時32分許驚傳槍響！文山派出所副所長廖志皓與警員陳家澤巡經神農路，見租賃轎車駕駛未繫安全帶，示意停車，沒料駕駛拒檢並衝撞警用機車，致廖員腿擦挫傷，陳員見狀情急下朝轎車輪胎開3槍，但駕駛仍兔脫，警網正追緝中。

鳳山警分局指出，當時文山所副所長廖志皓與警員陳家澤於鳳山區建國路三段與文昌路口執行巡邏勤務，發現一輛轎車駕駛未依規定繫安全帶，遂示意其靠邊停車受檢。

駕駛假意配合，後拒檢加速逃逸，2警隨即尾隨欲再次攔查時，駕駛竟加速衝撞副所長廖志皓的警用機車，導致廖摔倒，所幸僅手、腳擦挫傷。

當時陳員見同仁廖員受傷，在情況危急下，朝該車輛開槍3發示警制止，但駕駛仍掙脫，加速駛離現場逃逸。廖員隨後被救護車緊急送往國軍高雄總醫院治療，幸意識清楚、無生命危險。。

線上警網正以車追人，調閱周邊監視器及車辨系統，鎖定涉案車輛逃逸路線追緝駕駛。

高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局文山所2名警員今天傍晚攔查轎車，駕駛拒檢並衝撞警用機車，1警受傷，1警朝車輪開3槍，但駕駛仍兔脫。記者石秀華／翻攝

高雄 警察

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